Digital Showcase 2021: Zusammenfassung zum Warhammer Skulls Showcase

Gerade findet wieder das alljährliche Warhammer Skulls Festival statt, welches am 03. Juni mit einem Showcase rund um das Warhammer Videospieluniversum eröffnet wurde.

Den Anfang machte Vermintide 2. Es wurden gleich zwei Expansions von Game-Producer Christina Begerska angekündigt. Zum einen die Erweiterung Sisters of the Thorn, welche am 30. Juni für Xbox Series X/S und Xbox One veröffentlicht wird. Zum anderen Chaos Wastes, das zum Download verfügbar ist und mit 15 neuen Locations für Abwechslung sorgen will.

Weiter ging es mit einer Enthüllung. Der langjährige Warhamer Roman- und Comic-Schreiber Dan Abnett wurde als Story-Writer für Darktide vorgestellt:

Als Nächstes wurde verkündet, dass das ausschließlich für mobile Geräte erhältliche Lost Crusade bald für PC erscheinen wird. Kaum eine Woche erhältlich, gab es dann einen Trailer zum Runden-Strategiespiel Warhammer: Age of Sigmar: Storm Ground zu sehen, das für Xbox Series X/S und Xbox One ebenfalls erhältlich ist:

Da wir gerade bei Xbox sind – das für Konsolen veröffentlichte Necromunda: Hired Gun bietet Xbox-Spielern zum Festival ein exklusives Skin-Pack an:

Ein Video zum Footbrawler Blood Bowl 3 stellte ein neues Team, die Elfen Union, vor:

Für Juli wurde Warhammer 40k Battlesector: Sisters of Battle angekündigt, was einen actionreichen Mix aus Battle-Scale-Kämpfen und Rundenstrategie verspricht.

Hier gibt es den Trailer dazu:

Im Anschluss folgte eine Gameplay-Premiere zum Autobattler Soul Arena, was im Age of Sigmar Universum angesiedelt sein wird. Dazu wurde anlässlich des Festivals eine grafisch aufgehübschte PC-Version von Warhammer Quest: Silver Tower veröffentlicht. Dies erhält eine kostenlose Kampagnenerweiterung in Form von Shadows over Hammerhall.

Den Abschluss machte eine erneute Weltpremiere. Die Macher von Guns, Gore, and Cannoli arbeiten an einem 2D-Action-Platformer der den wunderbaren Namen Shootas, Blood, Teef trägt und ebenfalls für Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen wird:

Weitere Ankündigungen im Rahmen des Festivals waren:

Eine Konsolenversion des Brettspiels Talisman ist ab sofort verfügbar.

Das PC-Aufbau-Strategie-MMO Warhammer: Chaos & Conquest erhielt einen neuen Warlord, eine neue Festung und ein Skulls-Event.

Das auf dem PC erhältliche Trading-Card-Game The Horus Heresy: Legions wurde mit einer neuen Warlordkarte und einem PVE Boss erweitert.

Die Brettspieladaption von Space Hulk: Tactics bekam neue Skins für Gorgon und Kronos spendiert.

Für Warhammer 40k Inquisitor: Martyr wurde ein spezielles Skulls-Event entwickelt.

Warhammer Combat Cards ist ab sofort für PC verfügbar.

Zu guter Letzt wurden noch verschiedene Modelle der Warhammer Artillerie für World of Tanks enthüllt, natürlich durften einige Skins für World of Warships nicht fehlen!

Das Warhammer Skulls Event läuft bis zum 10. Juni 2021. Bis dahin gibt es diverse Rabatte auf ausgewählte Warhammer Spiele im Xbox- bzw. Microsoft Store.

An dieser Stelle gibt es noch einmal die komplette Aufzeichnung zum Showcase:

Puh, das war eine riesige Ladung an Warhammer Ankündigungen. War denn was für euch dabei?