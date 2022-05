Digital Showcase 2022: 505 Games Frühjahrs-Showcase für Mai angekündigt

Autor:, in / Digital Showcase 2022

505 Games kündigt heute erstmals einen eigenen Live-Stream an. Auf dem YouTube-Kanal des Publishers wird es am 17. Mai um 15:00 Uhr ein digitaler Frühjahrs-Showcase geben, in dem man über Updates zu seinen bereits angekündigten Spielen berichtet.

Die eine oder andere Überraschung soll es auch geben. Es gibt also Hoffnung auf Neuankündigungen.

Im Anschluss findet noch ein Q&A statt, wo die Entwickler Fragen zu den vorgestellten Spielen beantworten.