Digital Showcase 2022: Call of Duty Next Live-Stream startet um 19:00 Uhr

Der Call of Duty Next Live-Stream mit Modern Warfare II und Warzone 2 startet um 19:00 Uhr.

Die Enthüllung des Mehrspielermodus von Call of Duty: Modern Warfare II, einen ersten Blick in Call of Duty: Warzone 2 und mehr können Fans heute im Live-Stream erwarten, der um 19:00 Uhr startet.