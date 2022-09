Digital Showcase 2022: Call of Duty Next zeigt Zukunft des Franchise

Am Donnerstag wird die Zukunft von Call of Duty enthüllt. Mit dabei Call of Duty: Modern Warfare II, Call of Duty: Warzone 2 und mehr.

Am Donnerstag, den 15. September, wird Activision die neuesten Details über die Zukunft von Call of Duty bekannt geben. Das Showcase-Event mit dem Titel Call of Duty: Next wird neue Details zum Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare II, der kommenden Modern Warfare II Multiplayer-Beta sowie zum neuen Call of Duty: Warzone 2.0 und Call of Duty: Warzone™ Mobile enthüllen.

Das Showcase-Event wird durch Live-Gameplay von den weltweit bekanntesten und größten Streamern und Content Creatorn begleitet. Fans können die Live-Gameplay-Sessions auf YouTube, Twitch, Twitter und Facebook ab 19:00 Uhr verfolgen.

Selbstverständlich könnt ihr auch hier auf XboxDynasty wieder live einschalten.