Digital Showcase 2022: Dangen Entertainment Show gestartet – jetzt einschalten

Bei der Dangen Entertainment Show erwarten euch heute neue Ankündigung und vieles mehr. Dangen Entertainment feiert sein 5-jähriges Bestehen mit einer Sondershow voller neuer Spieleankündigungen, Veröffentlichungsdaten, wichtiger Updates, Entwicklerinterviews, Gameplay-Enthüllungen, Merchandise und mehr!

Spiele wie Rise of the Third Power, Evertried, neShot: World Machine Edition, Tactical Galactical, Kingdom of Night und Hunt the Night könnten euch jetzt im Stream erwarten.