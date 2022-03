Digital Showcase 2022: EA Play Live in diesem Jahr abgesagt

Letztes Jahr im Juli veranstaltete der Publisher Electronic Arts das Event EA Play Live, auf der Neuigkeiten zu kommenden Spielen und Neuankündigungen vorgestellt wurden.

Für dieses Jahr verzichtet man allerdings auf dieses Event.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte gegenüber IGN, dass man es liebt, mit Spielern in Kontakt zu treten und mit ihnen alles an Neuigkeiten zu teilen. Doch in diesem Jahr sei es nicht möglich, den Fans alles an einem Tag zu zeigen.

Stattdessen wird man über neue Projekte verteilt in diesem Jahr berichten und wenn die Zeit für die Studios reif ist.

„In unseren Weltklasse-Studios geschehen aufregende Dinge, und in diesem Jahr werden wir mehr über diese Projekte verraten, wenn die Zeit dafür reif ist. Wir freuen uns darauf, im Laufe des Jahres Zeit mit Ihnen zu verbringen!“