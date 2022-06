Digital Showcase 2022: FarmCon 22 angekündigt

Autor:, in / Digital Showcase 2022

Die FarmCon, das jährliche Community-Event von GIANTS Software, findet vom 21. bis 24. Juli statt: Der Publisher und Entwickler der gefeierten Farming Simulator-Reihe eröffnet die FarmCon 22 am Donnerstag mit einem internationalen Live-Stream auf dem offiziellen Twitch-Kanal des Unternehmens, bevor die mehrtägige Veranstaltung am Wochenende zum Besuch des John Deere Forums in Mannheim einlädt.

GIANTS Software wird vom 21. bis 24. Juli jeden Tag einige Stunden interessante Einblicke in das Universum des Landwirtschaft-Simulators geben. Der Auftakt-Stream am Donnerstag beginnt um 20.00 Uhr und wird anschließend mehrmals wiederholt, um verschiedene Zeitzonen abzudecken. Am Samstag startet der Stream um 10.00 Uhr vormittags.

Die Zuschauer können sich auf viele spannende Neuigkeiten und Ankündigungen für den Landwirtschafts-Simulator 22 freuen. Das Community-Team von GIANTS Software verschafft außerdem einen Blick hinter die Kulissen des Events, beantwortet Fragen von Fans und spricht mit Gästen über verschiedene spielbezogene Themen.

Fans, die mehr Interaktion, tiefgehende Informationen und ein Treffen mit GIANTS Software-Mitarbeitern suchen, sollten die FarmCon 22 im John Deere Forum in Mannheim besuchen – Tickets sind ab sofort erhältlich, die neben dem Eintritt auch eine Tasche mit Goodies umfassen. GIANTS-Mitarbeiter aus allen vier internationalen Niederlassungen sind vor Ort und bieten Fans die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch.

„Wir setzen unsere lange Tradition fort, engagierte Farming Simulator-Fans persönlich zu treffen“, freut sich GIANTS Software CEO Christian Ammann auf die kommende FarmCon 22. „Dieses Jahr wird die FarmCon ein Hybrid-Event sein, um mit möglichst vielen Mitgliedern der Farming Simulator-Community zu feiern.“

Die FarmCon ist das offizielle und jährliche Community-Event für Modder, Entwickler und Spieler der Landwirtschafts-Simulator-Reihe. Seit 2016 treffen sich die Fans auf der FarmCon, um sich mit GIANTS Software und gleichgesinnten Spielern auszutauschen.