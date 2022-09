Digital Showcase 2022: Koei Tecmo Live-Stream startet um 12:00 Uhr

Im heutigen Live-Stream zur Tokoy Game Show wird Koei Tecmo sein Programm in zwei Teilen präsentieren: in der ersten Hälfte zeigt man Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key und in der zweiten Hälfte Wo Long: Fallen Dynasty.

