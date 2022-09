Digital Showcase 2022: Minecraft Live startet am 15. Oktober

Microsoft und Mojang haben bekannt gegeben, dass Minecraft Live am 15. Oktober 2022 startet. Mit dabei sind Neuigkeiten zu Minecraft, Minecraft Dungeons und Minecraft Legends.

Dazu wurde der MOB Vote angekündigt: 2Letztes Jahr hat die Community darüber abgestimmt, welcher Mob Minecraft beitreten soll. Dieses Jahr könnt ihr für einen neuen Mob abstimmen, aber wir machen alles ein bisschen anders. Anstatt auf Twitter abzustimmen, könnt ihr nun auf einem speziellen Bedrock-Server, im Minecraft-Launcher oder hier auf Minecraft.net abstimmen! Die Abstimmung beginnt am 14. Oktober um 12 Uhr EDT, was bedeutet, dass ihr volle 24 Stunden Zeit habt, eure Stimme abzugeben (und sie so oft zu ändern, wie ihr wollt!), während das Ergebnis bis zur Bekanntgabe während der Show eine totale Überraschung bleibt.“