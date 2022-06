Digital Showcase 2022: Präsentation von Capcom mit ein oder zwei Ankündigungen

Autor:, in / Digital Showcase 2022

Capcom wird am kommenden Montag erstmals seinen eigenen Showcase veranstalten und darin Neuigkeiten zu bereits angekündigten Spielen präsentieren.

Doch in der 35 Minuten langen Präsentation sollen Zuschauer nicht nur über aktuelle Spiele informiert werden. Via Discord kündigte man an, dass auch mit ein oder zwei Ankündigungen zu rechnen sei.

Ob sich diese Ankündigungen tatsächlich auch direkt auf neue Spiele beziehen, werden wir von Capcom am Montag erfahren.