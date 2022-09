Digital Showcase 2022: Storytime Keynote-Aufzeichnung mit Matt Booty von der Pax West 2022

Autor:, in / Digital Showcase 2022

Schaut euch eine Aufzeichnung der Storytime Keynote mit Matt Booty von der Pax West 2022 an.

Letztes Wochenende war Matt Booty auf der Pax West 2022 zur Storytime Keynote eingeladen, um über seine Karriere zu sprechen.

Der heutige Chef der Xbox Game Studios ist seit 2010 bei Microsoft beschäftigt. Er leitet die internen Spieleentwicklungsteams und hat einige der größten Momente in der Geschichte von Xbox miterlebt. 2014 übernahm er etwa eine Schlüsselrolle in der Übernahme von Minecraft.

In der 50 Minuten langen Keynote sprach er unter anderem über den Kulturwandel in der Branche, die zunehmende Komplexität von Spielen und die damit einhergehenden Erwartungen oder warum sich so viele Spiele verschieben.