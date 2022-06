Digital Showcase 2022: Summer Game Fest legt Fokus auf bereits bekannte Spiele

Geoff Keighley hat euch bereits mit einem Summer Game Fest Trailer versorgt und startet am Donnerstag die neue Show. Gleichzeitig hat er bekannt gegeben, dass man seine Vorfreude entsprechend einordnen solle, da die Show sich hauptsächlich um Spiele drehen wird, die bereits bekannt sind.

Viele Neuankündigungen wird es wohl diesmal nicht beim Summer Game Fest geben. Dennoch ist das Programm randvoll gepackt und es wird mit Sicherheit die eine oder andere Überraschung geben, wobei unzählige Trailer und vieles mehr veröffentlicht werden.

Eine gesunde Vorfreude ist also durchaus erlaubt, aber man solle es auch nicht übertreiben und seinen „Hype im Zaum halten“. Derzeit ist bekannt, dass es Gameplay zu The Callisto Protocol, Cuphead: The Delicious Last Course und Call of Duty Modern Warfare II zu sehen geben wird. Dwayne „The Rock“ Johnson wird ebenfalls einen Abstecher machen und das Spiel Gotham Knights steht auch auf dem Programm.

Geoff sagte weiter, dass sie Show zwischen 90 und 120 Minuten dauern wird. Bis zum Start am 09.06.2022 werden mit Sicherheit noch die einen oder anderen kleinen Andeutungen im Internet zu finden sein.

Hier auf XboxDynasty werden wir jedenfalls dafür sorgen, dass ihr keine Xbox-Ankündigung und auch keinen Trailer verpassen werdet. Dazu könnt ihr alle Shows live mitverfolgen und im Anschluss die Aufzeichnung in aller Ruhe genießen.