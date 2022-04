Digital Showcase 2022: THQ Nordic Event angekündigt

Zückt die Kalender und markiert den 12. August 2022: THQ Nordic veranstaltet einen digitalen Showcase und zeigt zahlreiche Neuankündigungen.

Es wird garantiert episch, neben bunten und lustigen Spielen wird es auch düstere und ernste geben und diverse Genres sind vertreten. Neben den Neuankündigungen erwarten euch auch News zu bereits bekannten Marken und angekündigten Games wie etwa Jagged Alliance 3 oder Outcast 2: A New Beginning.

Die Show findet am Freitag dem 12. August 2022 um 21:00h MESZ statt. Nach guter, alter Tradition vom letzten Jahr wird es auch diesmal eine Pre-Show geben, in der unsere Freunde von HandyGames zeigen, was sie in Petto haben. Also schaltet ein paar Minuten früher ein!