Digital Showcase 2022: THQ Nordic Live-Stream startet um 21:00 Uhr

Was hat THQ Nordic diesmal in Petto, mag man sich fragen? Bald weiß man es! Der THQ Nordic Digital Showcase 2022 geht heute, am Freitag den 12. August um 21:00 Uhr live. Doch wie schon 2021 gibt es auch diesmal eine Pre-Show vor dem Spektakel, wo HandyGames zeigen, was sie auf Lager haben. Fünf Minuten früher einschalten lohnt sich also!

Die Zuschauer dürfen sich auf einige spannende Neuankündigungen ebenso freuen, wie auf viele Updates zu bereits bekannten Spielen. In rund 45 Minuten führen die beiden Moderatoren Elle Osili-Wood und Richard Kiess durch die Show. Fans von SpongeBob, Destroy All Humans! 2, Jagged Alliance 3 oder Outcast 2 sollten auf jeden Fall einschalten (und sich dann von 10 weiteren Spielen überraschen lassen!).