Digital Showcase 2022: Weniger Third-Party-Showcases in diesem Jahr laut Geoff Keighley

In den letzten Jahren veränderte sich im Monat Juni zunehmend die Berichterstattung und die Art der Events, die es zuvor gebündelt auf der E3 zum Thema Gaming gegeben hatte.

Zwar bot die ESA als Veranstalter der E3 eine digitale Variante an, doch viele Publisher wandten sich ab und haben sich stattdessen dem Summer Game Fest angeschlossen oder gar einen eigenen Showcase auf die Beine gestellt.

Doch in diesem Jahr soll es wieder weniger Third-Party-Showcases geben, wie Geoff Keighley behauptet.

Keighley sagte als Schöpfer und Moderator des Summer Game Fest, dass in diesem Jahr weniger digitale Events geplant seien. Stattdessen würden sich Drittanbieter anderen Veranstaltungen anschließen, wie etwa dem Xbox und Bethesda Games Showcase oder eben dem Summer Game Fest.

In einer Twitter Space Audio Session sagte Keighley, dass mancher Publisher im letzten Jahr einfach zu wenig Material hatte, um eine Pressekonferenz oder Showcase sinnvoll zu füllen.

„Letztes Jahr gab es eine Menge Shows, bei denen alle enttäuscht waren, weil es keine wirklichen Pressekonferenzen waren, oder? Wie Take-Two, Capcom, Square Enix und so weiter.“

„Ich glaube, sie haben gelernt, dass man für eine Pressekonferenz mehr als 30 Minuten Material braucht, und manchmal haben sie nur ein oder zwei großartige Spiele zu zeigen, die vielleicht nicht ausreichen, um ein ganzes Event zu organisieren.“

„Ich denke also, dass sich das ein wenig ändern wird. Ich habe ein ziemlich gutes Gespür dafür, was in den nächsten Monaten kommt, und ich glaube, die Leute werden von Spielen im Allgemeinen begeistert sein.“

„Es gibt immer noch einen Mangel an Spielen, die im Moment herauskommen, das ist sozusagen das Jahr der Covid-Lücke, denke ich… mit vielen Spielen, die sich verzögern, weil sie während der Pandemie begonnen wurden. Wir hoffen immer noch, dass viele Dinge auf den Markt kommen.“