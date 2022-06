Digital Showcase 2022: Wilde Spekulationen und Gerüchte zum Xbox & Bethesda Showcase

Autor:, in / Digital Showcase 2022

Der Xbox & Bethsda Showcase am 12. Juni 2022 lässt die Gerüchteküche richtig brodeln und immer mehr „Leaker & Insider“-Informationen machen die Runde. Jeder will irgendwo irgendwie etwas erfahren haben und je mehr man spekuliert, umso größer ist die Chance, dass man am Ende einen Treffer landet.

So meldete sich Roberto Serrano zu Wort, gab direkt Details zur Veranstaltung preis und sagte: „Was man vom Xbox & Bethesda Showcase erwarten kann“:

Avowed

Gameplay-Trailer – Erscheinungsdatum [2. Hälfte 2023] Deathloop

Veröffentlichungsdatum Trailer [September 2022] Diablo 4

Neuer Trailer Neues Double Fine-Projekt

Ankündigungs-Trailer EverWild

Neuer Release-Trailer [1. Halbjahr 2023] Fable

First Look Trailer – Kein Veröffentlichungsdatum Forza Motorsport

Gameplay-Trailer – Erscheinungsdatum [Herbst 2022] Gears of War

Enhanced Collection Trailer – Erscheinungstermin Holiday 2022 Gears 6

Teaser-Trailer – Erscheinungsdatum [??] Neues id Software-Projekt

Teaser Trailer – Erscheinungsdatum [2023] Indiana Jones

Teaser-Trailer – Erscheinungsdatum [Q1 2024] Neues inXile Projekt Cobalt [Steampunk RPG]

Enthüllungs-Trailer – Veröffentlichungsdatum [2023] Neues IO Interactive Projekt Dragon

Story-Trailer – Erscheinungsdatum [??] Neues Oxid-Projekt Indus

Enthüllungs-Trailer Perfekt Dunkel

Gameplay-Trailer – Erscheinungsdatum [1. Hälfte 2024] Projekt Vonnegut

Enthüllungs-Trailer – Veröffentlichungsdatum [No ETA] Neues Compulsion Games‘ Projekt Midnight

Enthüllungs-Trailer Neues Obsidian-Projekt Pentiment

Enthüllungs-Trailer Redfall

Gameplay-Trailer – Erscheinungsdatum [1. Halbjahr 2023] Scorn

Gameplay-Trailer – Erscheinungsdatum [Oktober 2022] Sea of Thieves

Ankündigung eines neuen Updates – Erscheinungsdatum [2022] Neues Brass Lion Entertainment Projekt Shaolin

Enthüllungs-Trailer – Erscheinungsdatum [2023] Neues Stoic Studios Projekt Belfry

Enthüllungstrailer – Erscheinungsdatum [2023] Senua’s Saga Hellblade 2

Gameplay-Trailer – Erscheinungsdatum [1. Hälfte 2023] Starfield

Gameplay-Trailer – Erscheinungsdatum [1. Halbjahr 2023] S.T.A.L.K.E.R. 2

Neuer Trailer – Veröffentlichungstermin [1. Halbjahr 2023] State of Decay 3

Gameplay-Trailer – Erscheinungstermin [2024] The Elder Scrolls 6

Neuer Trailer – Erscheinungstermin [2. Quartal 2024] Neues Wolfenstein-Projekt

Ankündigungstrailer – Erscheinungsdatum [2023/24] …und nicht zuletzt Ubisoft+ kommt zum Xbox Game Pass Ultimate Updates von Contraband, The Outer Worlds 2 und mehr

Weiter geht es mit UberNick, der spekuliert, dass während dem Xbox Showcase Extended noch 343 Industries auftreten könnte, um etwas zu Halo Infinite zu zeigen. Was genau enthüllt werden könnte, wurde nicht gesagt, aber viele gehen davon aus, dass ein möglicher Halo Battle Royale Modus präsentiert werden könnte, während zahlreiche Halo-Fans auf eine Ankündigung eines Story DLCs hoffen.