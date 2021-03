Dinos Reborn: First-Person-Survival-Spiel angekündigt

HardCodeWay und Vision Edge haben mit Dinos Reborn ein neues First-Person-Survival-Game angekündigt. Spieler finden sich nach einem Absturz auf einem fremden Planeten wieder, dessen Vegetation und Tierwelt der Erde vor Millionen von Jahren ähnelt.

Noch gebeutelt von den Nachwirkungen des Absturzes sowie einem Gedächtnisverlust, heißt es, das Überleben auf dem mysteriösen Planeten voller Dinosaurier sicherzustellen. Klassische Survival-Elemente wie Hunger, Durst und Müdigkeit müssen beachtete werden.

Herstellung von Lebensmitteln, Waffen, Medikamenten und Unterkünften helfen in der feindlichen Umgebung voranzukommen.

Entwickler HardCodeWay beschreibt die Szenerie folgendermaßen:

„Du siehst auf und siehst – einen Pterodaktylus! Du musst halluzinieren. Beruhig dich, atme tief ein und versuch, dich an deinen Namen zu erinnern. Nichts. Kannst du dich erinnern, wer oder was du bist? Du kannst es nicht. Alles ist verschwommen und in einem Gehirnnebel verloren. Trotzdem ist dies das geringste deiner vielen Probleme, da das Wichtigste im Moment dein Überleben ist. Nur wenn du am Leben bleibst, kannst du deine Identität und dein Ziel auf diesem Planeten erfahren. Stell dich Gefahren, werde vom Gejagten zum Jäger und entdecke alle Geheimnisse dieses Ortes. Andernfalls bist du verloren und mit dir eine Mission, die größer ist als du selbst.“