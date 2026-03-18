Dinosaurs Bodycam: Zeigt Überleben gegen genetische Raubtiere

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Image: GamePoc LTD

Dinosaurs Bodycam fängt den Schrecken aus der Sicht eures Teams ein!

In Dinosaurs Bodycam taucht ihr in rohen, ungefilterten Horror ein. Als Mitglieder eines Elite-Einsatzteams untersucht ihr eine abgelegene, stillgelegte Forschungseinrichtung, während eure Bodycams jeden Moment des Schreckens aufzeichnen.

Die Einrichtung birgt genmanipulierte Dinosaurier, die eure Taktiken analysieren und euch gnadenlos jagen. Limitierte Munition, verzerrte Bilder und Ausrüstungsausfälle verstärken die Spannung. Außerdem müsst ihr verlorene Bodycam-Aufnahmen rekonstruieren, um die verstörenden Geheimnisse hinter den Experimenten aufzudecken.

Ein dynamisches Angstsystem beeinflusst eure Zielgenauigkeit, Ausdauer und Wahrnehmung, je tiefer der Schrecken eindringt. Jede Begegnung, jedes Brüllen und jeder Schritt der prähistorischen Raubtiere wird in verstörenden Details festgehalten – eure Mission ist simpel, doch das, was euch erwartet, unvorstellbar.

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9 Kommentare Added

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  3. RoboCop212 1120 XP Beginner Level 1 | 18.03.2026 - 19:06 Uhr

    Kommt das auch für ps5 oder ist das Microsofts Antwort auf das schreckliche resi artige dino game von Sony 🤣

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  5. Senseo Mike 96820 XP Posting Machine Level 3 | 18.03.2026 - 19:32 Uhr

    Das ist mir dann doch zu gruselig, weil ich im ersten Moment dachte, meine 360 wäre auferstanden😀

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