Dinosaurs Bodycam: Zeigt Überleben gegen genetische Raubtiere

Dinosaurs Bodycam fängt den Schrecken aus der Sicht eures Teams ein!

In Dinosaurs Bodycam taucht ihr in rohen, ungefilterten Horror ein. Als Mitglieder eines Elite-Einsatzteams untersucht ihr eine abgelegene, stillgelegte Forschungseinrichtung, während eure Bodycams jeden Moment des Schreckens aufzeichnen.

Die Einrichtung birgt genmanipulierte Dinosaurier, die eure Taktiken analysieren und euch gnadenlos jagen. Limitierte Munition, verzerrte Bilder und Ausrüstungsausfälle verstärken die Spannung. Außerdem müsst ihr verlorene Bodycam-Aufnahmen rekonstruieren, um die verstörenden Geheimnisse hinter den Experimenten aufzudecken.

Ein dynamisches Angstsystem beeinflusst eure Zielgenauigkeit, Ausdauer und Wahrnehmung, je tiefer der Schrecken eindringt. Jede Begegnung, jedes Brüllen und jeder Schritt der prähistorischen Raubtiere wird in verstörenden Details festgehalten – eure Mission ist simpel, doch das, was euch erwartet, unvorstellbar.