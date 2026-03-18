Dinosaurs Bodycam: Zeigt Überleben gegen genetische Raubtiere

In Dinosaurs Bodycam taucht ihr in rohen, ungefilterten Horror ein. Als Mitglieder eines Elite-Einsatzteams untersucht ihr eine abgelegene, stillgelegte Forschungseinrichtung, während eure Bodycams jeden Moment des Schreckens aufzeichnen.
Die Einrichtung birgt genmanipulierte Dinosaurier, die eure Taktiken analysieren und euch gnadenlos jagen. Limitierte Munition, verzerrte Bilder und Ausrüstungsausfälle verstärken die Spannung. Außerdem müsst ihr verlorene Bodycam-Aufnahmen rekonstruieren, um die verstörenden Geheimnisse hinter den Experimenten aufzudecken.
Ein dynamisches Angstsystem beeinflusst eure Zielgenauigkeit, Ausdauer und Wahrnehmung, je tiefer der Schrecken eindringt. Jede Begegnung, jedes Brüllen und jeder Schritt der prähistorischen Raubtiere wird in verstörenden Details festgehalten – eure Mission ist simpel, doch das, was euch erwartet, unvorstellbar.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht jetzt gar nicht mal so gut aus. 🙂
Sieht nicht wirklich schön aus 😕
Kommt das auch für ps5 oder ist das Microsofts Antwort auf das schreckliche resi artige dino game von Sony 🤣
Kommt auch für PlayStation.
Einmal DLSS bitte 😀
Das ist mir dann doch zu gruselig, weil ich im ersten Moment dachte, meine 360 wäre auferstanden😀
Das sieht so schlecht aus weil es aus der Sicht der Bodycam ist, deshalb auch der Name.😉🤣
Optisch echt übel und keine Lust auf Survival Elemente, bin raus.
Das ist echt schlimm, ich weiß nicht was ich zu dem Trailer sagen soll