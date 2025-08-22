Directive 8020: 13 Minuten Prolog-Gameplay zum Sci-Fi-Horrorspiel

Nach einer Entlassungswelle im Juli wurde die Veröffentlichung des von Supermassive Games entwickelten Sci-Fi-Survival-Horror-Abenteuers Directive 8020 von Oktober 2025 auf das erste Halbjahr 2026 verschoben.
Auf der Gamescom wurde jetzt ein 13-minütiges Prolog-Gameplay zum Spiel veröffentlicht. In diesem müssen Carter und Simms das Innere des Raumschiffs Cassiopeia verlassen, um sich einem gefährlichen Rumpfbruch anzunehmen. Leider verläuft dabei nicht alles wie geplant:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zusammen mit den Entscheidungen und dem Stealth Gameplay sollte das sicher spannend werden.
Gar nicht mitbekommen das es verschoben wurde aber gut so, der Oktober gehört eh Battlefield 😅
Wird geholt hab bisher alle Teile der Serie gespielt.
Hab leider nur den ersten gezockt gehabt. (mehrmals) Wollte mir mal die anderen Teile eigentlich auch mal holen aber naja. Das gezeigte Gameplay gefällt mir sehr gut und das neue Si-fi Setting ist auch voll meins😅