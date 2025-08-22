Directive 8020: 13 Minuten Prolog-Gameplay zum Sci-Fi-Horrorspiel

Nach einer Entlassungswelle im Juli wurde die Veröffentlichung des von Supermassive Games entwickelten Sci-Fi-Survival-Horror-Abenteuers Directive 8020 von Oktober 2025 auf das erste Halbjahr 2026 verschoben.

Auf der Gamescom wurde jetzt ein 13-minütiges Prolog-Gameplay zum Spiel veröffentlicht. In diesem müssen Carter und Simms das Innere des Raumschiffs Cassiopeia verlassen, um sich einem gefährlichen Rumpfbruch anzunehmen. Leider verläuft dabei nicht alles wie geplant: