Directive 8020: Deluxe Edition, eklige Screenshots und mehr enthüllt

Supermassive Games hat im Rahmen des Future Games Show Summer Showcase während des Summer Games Fest einen neuen Gameplay-Trailer zum Sci-Fi-Survival-Horror-Narrativ-Abenteuer Directive 8020 vorgestellt – mit einem besonderen Fokus auf dem Feature „Turning Points“, wie wir bereits berichtet haben.

Dazu gibt es zahlreiche neue Screenshots und weitere Details. Hier noch einmal der Trailer:

Der neue Trailer versetzt die Zuschauenden direkt in das Innere des Raumschiffs Cassiopeia und zeigt den Scanner, mit dem überprüft werden kann, ob Crewmitglieder menschlich oder außerirdisch sind. Als der Hydrokulturbereich von einer außerirdischen Substanz überrannt wird, stehen zwei Crewmitglieder dabei außerirdischen Doppelgängern gegenüber.

Zudem werden erstmals die furchteinflößenden Jägerformen der Charaktere Cernan und Williams vorgestellt.

Ein zentrales neues Spielelement ist das „Turning Points“-System. Dieses erstmals in der Dark Pictures-Reihe eingesetzte Feature erlaubt es den Spielenden, zu entscheidenden Momenten in der Geschichte zurückzukehren, um Entscheidungen neu zu treffen. Dadurch lassen sich alternative Handlungsstränge freischalten, verpasste Inhalte entdecken oder der Ausgang der Geschichte vollständig verändern – was ein neues Maß an Kontrolle und Wiederspielwert bietet. Für Spielende, die eine besonders herausfordernde Erfahrung suchen, steht der Survivor Mode zur Verfügung, in dem keine Zurückspul-Funktion erlaubt ist.

Will Doyle, Creative Director der Dark Pictures-Reihe bei Supermassive Games, erklärt: „Mit Directive 8020 führen wir ein bedeutendes neues Spielelement ein – die „Turning Points“. Zum ersten Mal in einem Dark Pictures-Titel können Spielende die Geschichte an Schlüsselmomenten zurückspulen und Entscheidungen ändern. Das ist ein spannender Schritt für uns, insbesondere bei einer Geschichte mit verzweigten Handlungssträngen und mehreren Enden. Es geht darum, den Spielenden mehr Kontrolle, mehr Wiederspielbarkeit und mehr Möglichkeiten zu geben, jede Facette der Geschichte zu entdecken.“

Besuchende des Summer Games Fest waren eingeladen, den Stand von Directive 8020 zu besuchen und eine exklusive Demo selbst auszuprobieren. Diese bietet einen Einstieg in das Spiel, bei dem die Cassiopeia mit Werkzeugen wie dem Tap Strap, dem Messenger und dem Wedge Tool erkundet wird. Die Demo gipfelt in einem moralischen Dilemma: Ein Crewmitglied wurde festgesetzt – und die Spielenden müssen in Sekundenbruchteilen entscheiden, ob sie den Abzug drücken oder Vertrauen schenken.

Directive 8020 Digital Deluxe Edition – Inhalte

The Dark Pictures Outfit Pack

Crewmitglieder der Cassiopeia können in ikonischen Outfits aus der Dark Pictures Anthology gespielt werden. Enthalten sind:

Schlaftechniker Carter in Jasons Militäruniform aus House of Ashes

Wissenschaftstechniker Anders in Julias Taucheranzug aus Man of Medan

Jeder Charakter verfügt über eine eigene Outfit-Variante aus der Spielereihe

Cosmic Visual Filter Pack

Die visuelle Darstellung des Spiels kann mit drei filmischen Filtern angepasst werden, die jeweils eine Ära der Raumfahrt widerspiegeln:

60er-Filter – Klassisches Schwarz-Weiß

70er-Filter – Filmkorn im 8mm-Stil

80er-Filter – Retro-VHS-Ästhetik

Digitales Artbook

Einblicke in die visuelle Entwicklung des Spiels

Enthält Konzeptzeichnungen zu Tau Ceti f, der Cassiopeia und den furchteinflößenden Alien-Mutationen

Exklusiver Soundtrack

Originalkomposition von Jason Graves

Enthält lizenzierte Titel sowie Musik aus dem Spiel

Exklusive Mission: Dark Pictures Heirlooms

Eine geheime, sammlungsbasierte Nebenmission

Versteckte Puppen und Figuren können im Spiel gefunden werden, die Geheimnisse zu früheren Dark Pictures-Titeln enthüllen – darunter Man of Medan, Little Hope, House of Ashes und The Devil in Me

Directive 8020 erscheint am 2. Oktober 2025, für PlayStation 5, Xbox Series X|S, und PC (Steam).