Directive 8020: Dev Diary zeigt Brianna Young hinter den Kulissen

Behind-the‑Scenes‑Video zu Directive 8020 beleuchtet Charakter und Story.

Der offizielle Behind‑the‑Scenes‑Clip zu Directive 8020 stellt Lashana Lynch vor, die im Spiel die Figur Brianna Young spricht. Das Video bietet Einblicke in ihre Rolle und in zentrale Elemente des kommenden Sci‑Fi‑Survival‑Horror‑Narrative‑Adventures, das am 12. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series XS und PC über Steam erscheint.

Die Handlung beschreibt eine sterbende Erde, während der Menschheit kaum Zeit bleibt. Zwölf Lichtjahre entfernt gilt Tau Ceti f als letzter Hoffnungsschimmer. Die Kolonisationsmission scheitert jedoch, als das Schiff Cassiopeia auf dem Planeten abstürzt.

Die Crew erkennt, dass sie nicht allein ist und dass auf Tau Ceti f unbekannte Gefahren lauern. Directive 8020 nutzt diese Ausgangslage, um die Bedrohungslage der Besatzung zu zeigen.

 

  Ralle89

    Habe ich mir mal auf meine Wunschliste gepackt und Schau mir das genauer an

    xXCickXx
      Ich auch, aber glaube spielerisch ist mir da zu wenig Fleisch am Knochen, den ersten Gameplaytrailern nach.

    KeKsBrei
      Ja obwohl die Story ist jetzt nichts unbedingt was neues wir haben eine sterbende erde und eine Crew die auf der suche nach einem neuem Planeten ist dennoch schaut die Atmosphäre im Trailer fantastisch aus.

  LordofZinder007

    Freu mich auch drauf, die Supermassive Games sind eigentlich immer im Großen und Ganzen solide bis empfehlenswert.

  Truelies82

    Da bin ich auch gespannt. Könnte das beste Game der Entwickler werden. 😁

  DanXtheSmanX

    Für Fans der Dark Pictures könnte das ein interessantes Spiel werden. Das Setting und der Rahmen der Story passen für mich auf jeden Fall. Leider hat mir die Art von Spiel noch nie ausreichend zugesagt.

