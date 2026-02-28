Directive 8020: Dev Diary zeigt Brianna Young hinter den Kulissen

Der offizielle Behind‑the‑Scenes‑Clip zu Directive 8020 stellt Lashana Lynch vor, die im Spiel die Figur Brianna Young spricht. Das Video bietet Einblicke in ihre Rolle und in zentrale Elemente des kommenden Sci‑Fi‑Survival‑Horror‑Narrative‑Adventures, das am 12. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series XS und PC über Steam erscheint.

Die Handlung beschreibt eine sterbende Erde, während der Menschheit kaum Zeit bleibt. Zwölf Lichtjahre entfernt gilt Tau Ceti f als letzter Hoffnungsschimmer. Die Kolonisationsmission scheitert jedoch, als das Schiff Cassiopeia auf dem Planeten abstürzt.

Die Crew erkennt, dass sie nicht allein ist und dass auf Tau Ceti f unbekannte Gefahren lauern. Directive 8020 nutzt diese Ausgangslage, um die Bedrohungslage der Besatzung zu zeigen.