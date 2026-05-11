Directive 8020: Entwickler warnen Spieler vor frühem Zugriff und Spoilern

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Image: Supermassive Games

Vor dem offiziellen Release von Directive 8020 bitten die Entwickler Spieler darum, keine Inhalte vorzeitig zu veröffentlichen.

Für Directive 8020 scheinen bereits erste physische Exemplare im Umlauf zu sein, weshalb die Entwickler nun öffentlich vor Spoilern und einem verfrühten Spieleinstieg warnen.

In einer Mitteilung erklärte das Team von Corinth, dass einige Spieler offenbar schon vor dem offiziellen Release Zugriff auf das Spiel erhalten könnten. Gleichzeitig bittet das Studio darum, keine Story-Inhalte oder Spielszenen vorab mit der Community zu teilen.

Zusätzlich empfehlen die Entwickler sogar, trotz möglicher Frühzustellung bis zum offiziellen Starttermin am 12. Mai zu warten. Laut der Aussage soll erst zum Release die vollständige und vorgesehene Spielerfahrung inklusive aller Inhalte verfügbar sein.

Mit der Botschaft „See you in the stars – on May 12th!“ stimmen die Verantwortlichen die Community bereits auf den bevorstehenden Launch ein und versuchen gleichzeitig, Spoiler bis zur Veröffentlichung möglichst einzudämmen.

Directive 8020 erscheint am 12. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

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20 Kommentare Added

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  2. Lord Hektor 384590 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.05.2026 - 13:14 Uhr

    Betrifft ja wieder mal sehr viele Games die früher im Umlauf sind 😳.

    0

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