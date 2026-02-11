Directive 8020 erscheint am 12. Mai 2026, Vorbestellungen ab jetzt möglich.

Supermassive Games gibt bekannt, dass das narrative Sci-Fi-Survival-Horror Directive 8020 am 12. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) erscheinen wird.

Das Spiel wird sowohl physisch als auch digital erhältlich sein. Außerdem sind ab sofort Vorbestellungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S möglich, die ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition beinhalten (solange der Vorrat reicht). Zusätzlich wurde ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Jede Entscheidung hat Konsequenzen

Der Trailer beleuchtet die von Paranoia getriebenen Entscheidungsprozesse in Directive 8020, in denen Vertrauen zerbrechlich ist und jede Wahl tödlich enden kann.

Entscheidungsbasiertes Gameplay: Cooper, die Sanitäterin des Schiffs, wird von Paranoia geplagt und steht vor einer schweren Entscheidung, als ihr Crewmitglied Mitchell hinter einer versiegelten Tür um Freilassung bittet. Cooper weiß nicht, ob er noch menschlich ist oder nicht und muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Dieser Moment im Trailer unterstreicht ein zentrales Thema von Directive 8020 : Vertraue niemandem – jede Handlung hat Konsequenzen.

Zum ersten Mal gibt der Trailer einen Ausblick auf Gameplay auf einem Planeten und zeigt die raue, außerirdische Landschaft von Tau Ceti f. Talent & Track: Der Trailer zeigt Hauptdarstellerin Lashana Lynch als Pilotin Brianna Young, begleitet vom Song „Comply“ der in Brighton ansässigen Band Blood Red Shows.

Wendepunkte

Directive 8020 führt „Turning Points“ ein – ein neues Feature für The Dark Pictures, das es Spielenden ermöglicht, Schlüsselmomente zurückzuspulen und wichtige Entscheidungen erneut zu erleben, um das Spielerlebnis an unterschiedliche Stile anzupassen.

Ob jedes mögliche Ergebnis entdeckt oder die Geschichte ohne zweite Chance erlebt werden soll – „Turning Points“ geben den Spielenden mehr Kontrolle darüber, wie sie sich den Schrecken des Weltraums stellen.

Completionists: Alternative Erzählstränge können verfolgt und erkundet werden, um verstecke Enden zu erleben.

Alternative Erzählstränge können verfolgt und erkundet werden, um verstecke Enden zu erleben. „Rette meinen Lieblingscharakter“: Todesmomente können zurückgespult werden, um fatale Fehler rückgängig zu machen und Lieblingscharaktere am Leben zu halten.

Todesmomente können zurückgespult werden, um fatale Fehler rückgängig zu machen und Lieblingscharaktere am Leben zu halten. Survivors: Der „Survivors“-Modus bietet das klassische Dark Pictures-Erlebnis – ohne Sicherheitsnetz, bei dem jeder Tod endgültig ist.

Directive 8020 vorbestellen für das kostenlose Deluxe-Edition-Upgrade

Vorbestellungen sind ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series und bei teilnehmenden Händlern verfügbar (solange der Vorrat im Handel reicht). Vorbestellungen beinhalten Zugriff* auf:

The Dark Pictures-Outfit Pack

The Dark Pictures Collectables

Cinematic Filter Pack

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

*Zusatzinhalte müssen heruntergeladen werden

Der Single-Player-Modus von Directive 8020 erscheint am 12. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam). Der Couch-Coop-Modus für bis zu fünf Spielende wird kurz nach dem Launch mit einem kostenlosen Update hinzugefügt.