Directive 8020: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation 5 Pro

Eine neue Technik-Analyse von Digital Foundry zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Konsolenversionen von Directive 8020.
Besonders die PS5 Pro kann sich dank Hardware-Raytracing und zusätzlicher Bildverbesserungen von den Standardkonsolen absetzen.
Auf PlayStation 5 und Xbox Series X laufen die gleichen Grafikmodi. Spieler können zwischen einem Qualitätsmodus mit 30 FPS, einem Balanced-Modus mit 40 FPS sowie einem Performance-Modus mit bis zu 60 FPS wählen. Alle Varianten setzen auf die Software-Version von Lumen in Unreal Engine 5, wodurch es insbesondere im Performance-Modus zu sichtbaren Artefakten und Bildinstabilitäten kommen kann.
Die Xbox Series S bietet hingegen lediglich einen Qualitäts- und einen Balanced-Modus. Ein 60-FPS-Modus steht auf der kleineren Konsole nicht zur Verfügung. Zudem wurden laut Analyse Unregelmäßigkeiten bei der Frametimes-Ausgabe festgestellt.
Größere technische Verbesserungen sind auf der PS5 Pro zu sehen. Dort nutzt Directive 8020 hardwarebeschleunigtes Lumen-Raytracing, was für präzisere Reflexionen und eine stabilere globale Beleuchtung sorgt. Dadurch werden viele der typischen Bildartefakte der Standardkonsolen deutlich reduziert.
Besonders bei Spiegelungen auf transparenten Oberflächen soll die PS5-Pro-Version sichtbar profitieren. Laut Digital Foundry kommen einige Effekte den Path-Tracing-Ergebnissen der PC-Version überraschend nahe, auch wenn High-End-PCs weiterhin die technisch beste Darstellung bieten.
Zusätzlich können Spieler auf der PS5 Pro zwischen TSR und Sonys PSSR-Upscaling wählen. PSSR liefert ein schärferes Bild und verbessert feine Details wie Haare oder Lichteffekte. Allerdings kostet die Technologie einige Bilder pro Sekunde und kann vereinzelt zu kleineren Rekonstruktionsartefakten führen.
Unter dem Strich bietet die PS5 Pro laut Analyse die beste Konsolenfassung von Directive 8020. Wer jedoch die maximale Grafikqualität mit Path Tracing nutzen möchte, findet diese weiterhin ausschließlich auf leistungsstarken PCs.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht insgesamt optisch ansprechend aus, wird irgendwann auf der Series X oder der Helix dann gezockt.
Habe 2 x durch. Es ist der entäuschenste Teil der Reihe + Woke Agenda. Für nen 10er ok.
Beim zweiten durchlauf ,hab ich alles falsch gemacht, (erfolg alle draufgehen lassen);was man falsch machen kann und hab hier gestern, als alle Tot waren auf dem Boden gelegen. Da kannste dich schon drauf freuen.
Mist, sie könnten den woken Mist auch einfach rauslassen und sich darauf konzentrieren ein gutes Spiel abzuliefern 😑.
Fand The Casting of Frank Stone am schlechtesten.. Langweilig und viel zu lange Filmszenen..Und gar nicht spannend oder sonst was .
Bei diesem woken Mist bin ich raus.
war es so komisch ?
Da gibt es halt eine gewisse Massenauslöschung. Da gibts extra einen Erfolg für. Mann kann dann das Spiel bereits in Episode 6 beenden.
PS5 Pro wieder eindeutig die schönste Konsolen-Version.
Path Tracing wahrscheinlich nur mit schnellen Nvidia-Karten performant
Bei den Mehrkosten wäre es ja auch traurig wenn nicht 🤷♂️
„Wer jedoch die maximale Grafikqualität mit Path Tracing nutzen möchte, findet diese weiterhin ausschließlich auf leistungsstarken PCs.“ – Wie immer. Wird am deutlichsten bei besonders anspruchsvollen Titeln, wie Alan Wake 2, die den PC auch wirklich nutzen.
Aber offensichtlich weiß der Entwickler Software Lumen nicht richtig zu nutzen, bzw. nicht gut mit der UE5 umzugehen. Bei Tokyo Xtreme Racer sieht das (zumindest auf PC) super aus.
Das ist halt die UE5 Engine.
Hast du da kein Händchen für, kann es schlimm enden.
Schön das die Devs die Pro ordentlich genutzt haben.
Ich freue mich schon zu sehen was R* aus der Pro herauskitzelt.
Die vermute der 60fps mode der Pro wird besser aussehen als der 30 fps Mode der Base 5er.
Bitte vergleichs Videos zwischen xsx und ps4 🤷♂️, hab das n paar mal hier gelesen warum man die pro als Vergleich nimmt und nicht ps5 und irwie versteh ichs, ist als ob die youtuber sich nur kindisch über xbox lustig machen wollen
Ganz genau.. Vergleich ja auch nicht ein Golf gegen ein Golf GTI nur um dann sagen zu können..Der GTI hat mehr Power unter der Haube..Aber ich denke bei den blauen geht dann einer ab dabei..und dann können sie sagen..siehste..die pro ist besser. Und schon sind sie Happy.. so einfach ist mit denen . 🤘 Egal ob das Spiel Scheisse ist oder nicht .. Hauptsache bessere Grafik.
Und man muss ja auch den völlig überteuerten Kauf dieser Konsole rechtfertigen 🙈.
Sobald die Pro mal besser performant kommen doch auch alle immer wieder mit dem PC vergleich.
In der news wird der PC sogar erwähnt.