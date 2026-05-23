Directive 8020: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation 5 Pro

Neue Analyse zeigt klare Unterschiede zwischen PS5, Xbox und PS5 Pro.

Eine neue Technik-Analyse von Digital Foundry zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Konsolenversionen von Directive 8020.

Besonders die PS5 Pro kann sich dank Hardware-Raytracing und zusätzlicher Bildverbesserungen von den Standardkonsolen absetzen.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X laufen die gleichen Grafikmodi. Spieler können zwischen einem Qualitätsmodus mit 30 FPS, einem Balanced-Modus mit 40 FPS sowie einem Performance-Modus mit bis zu 60 FPS wählen. Alle Varianten setzen auf die Software-Version von Lumen in Unreal Engine 5, wodurch es insbesondere im Performance-Modus zu sichtbaren Artefakten und Bildinstabilitäten kommen kann.

Die Xbox Series S bietet hingegen lediglich einen Qualitäts- und einen Balanced-Modus. Ein 60-FPS-Modus steht auf der kleineren Konsole nicht zur Verfügung. Zudem wurden laut Analyse Unregelmäßigkeiten bei der Frametimes-Ausgabe festgestellt.

Größere technische Verbesserungen sind auf der PS5 Pro zu sehen. Dort nutzt Directive 8020 hardwarebeschleunigtes Lumen-Raytracing, was für präzisere Reflexionen und eine stabilere globale Beleuchtung sorgt. Dadurch werden viele der typischen Bildartefakte der Standardkonsolen deutlich reduziert.

Besonders bei Spiegelungen auf transparenten Oberflächen soll die PS5-Pro-Version sichtbar profitieren. Laut Digital Foundry kommen einige Effekte den Path-Tracing-Ergebnissen der PC-Version überraschend nahe, auch wenn High-End-PCs weiterhin die technisch beste Darstellung bieten.

Zusätzlich können Spieler auf der PS5 Pro zwischen TSR und Sonys PSSR-Upscaling wählen. PSSR liefert ein schärferes Bild und verbessert feine Details wie Haare oder Lichteffekte. Allerdings kostet die Technologie einige Bilder pro Sekunde und kann vereinzelt zu kleineren Rekonstruktionsartefakten führen.

Unter dem Strich bietet die PS5 Pro laut Analyse die beste Konsolenfassung von Directive 8020. Wer jedoch die maximale Grafikqualität mit Path Tracing nutzen möchte, findet diese weiterhin ausschließlich auf leistungsstarken PCs.