Directive 8020: Kritiker sind sich uneinig – starke Wertungen treffen auf deutliche Kritik

Die ersten Reviews zu Directive 8020 zeigen ein stark gemischtes Bild zwischen Lob und Kritik.

Die ersten Testwertungen zu Directive 8020 sind veröffentlicht und zeichnen ein deutlich gemischtes Bild für den neuen Ableger.

Während einige Magazine das Spiel mit sehr hohen Bewertungen zwischen 9 und 9,5 Punkten einordnen, sehen andere Tester deutlich mehr Schwächen und vergeben teilweise nur mittlere bis niedrige Wertungen.

Zu den positiven Stimmen gehören unter anderem ButWhyTho und LootLevelChill, die beide eine 9,5/10 vergeben. Auch GameSpew, TheSixthAxis und GAMINGbible bewerten das Spiel mit starken 9/10 Punkten und loben vor allem Inszenierung und Storytelling.

Im soliden Mittelfeld bewegen sich unter anderem IGN mit einer 8/10, die das Spiel als „Schritt nach vorne in Spektakel und Storytelling“ beschreibt, sowie PC Gamer, GameRant und weitere Reviews im Bereich um die 7 bis 8 Punkte.

Deutlich kritischer zeigen sich hingegen Publikationen wie Eurogamer und Creative Bloq, die jeweils eine 6/10 vergeben. Besonders hart fällt das Urteil bei GameSpot und Game Informer aus, die das Spiel lediglich mit 5/10 bewerten und deutliche Schwächen im Gesamtpaket anmerken.

Insgesamt bewegt sich der Metacritic-Score aktuell im Bereich von rund 72 Punkten, während OpenCritic das Spiel bei etwa 76 einordnet. Damit positioniert sich Directive 8020 klar im soliden, aber stark polarisierten Mittelfeld.