Directive 8020: Kritiker sind sich uneinig – starke Wertungen treffen auf deutliche Kritik

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Image: Supermassive Games

Die ersten Reviews zu Directive 8020 zeigen ein stark gemischtes Bild zwischen Lob und Kritik.

Die ersten Testwertungen zu Directive 8020 sind veröffentlicht und zeichnen ein deutlich gemischtes Bild für den neuen Ableger.

Während einige Magazine das Spiel mit sehr hohen Bewertungen zwischen 9 und 9,5 Punkten einordnen, sehen andere Tester deutlich mehr Schwächen und vergeben teilweise nur mittlere bis niedrige Wertungen.

Zu den positiven Stimmen gehören unter anderem ButWhyTho und LootLevelChill, die beide eine 9,5/10 vergeben. Auch GameSpew, TheSixthAxis und GAMINGbible bewerten das Spiel mit starken 9/10 Punkten und loben vor allem Inszenierung und Storytelling.

Im soliden Mittelfeld bewegen sich unter anderem IGN mit einer 8/10, die das Spiel als „Schritt nach vorne in Spektakel und Storytelling“ beschreibt, sowie PC Gamer, GameRant und weitere Reviews im Bereich um die 7 bis 8 Punkte.

Deutlich kritischer zeigen sich hingegen Publikationen wie Eurogamer und Creative Bloq, die jeweils eine 6/10 vergeben. Besonders hart fällt das Urteil bei GameSpot und Game Informer aus, die das Spiel lediglich mit 5/10 bewerten und deutliche Schwächen im Gesamtpaket anmerken.

Insgesamt bewegt sich der Metacritic-Score aktuell im Bereich von rund 72 Punkten, während OpenCritic das Spiel bei etwa 76 einordnet. Damit positioniert sich Directive 8020 klar im soliden, aber stark polarisierten Mittelfeld.

Quelle
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23 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ash2X 335720 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.05.2026 - 17:27 Uhr

    Solche Spiele sind halt extrem Geschmackssache. Ich fand alle vorigen Teile eine schreckliche Enttäuschung… Außer dem Teil der am heftigsten kritisiert wurde – House of Ashes 😄

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    • Nichtskoennr 11805 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.05.2026 - 17:44 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Siehst du und genau der hatte mir nicht so gut gefallen, genauso wie The Devil in me. Ich bin auf jeden Fall auf das Spiel gespannt, ich finde das Setting ganz interessant. Hatte man so doch bisher auch noch in keinem Horror Spiel gehabt oder?

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    • Krawallier 166695 XP First Star Gold | 11.05.2026 - 19:27 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Ich fand The Quarry sehr gut, einfach weil es nicht mehr rein naturwissenschaftlich war. Bei allen anderen Spielen waren alle Mysterien in der Regel Halluzinationen. Das hat mir das Ende von Little Hope versaut.

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  2. Katanameister 422520 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.05.2026 - 17:45 Uhr

    Wird schon nicht schlecht sein, auf solche Bewertungen sollte man nicht allzu sehr achten.

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    • GERxJOHNNY 84430 XP Untouchable Star 2 | 11.05.2026 - 18:25 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      An irgendwas muss man sich aber orientieren. Früher gab es noch zu jedem Spiel eine Demo, da konnte man sich selber eine Meinung bilden

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  3. Dr Gnifzenroe 273365 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.05.2026 - 18:12 Uhr

    Fand The Quarry recht cool. Andere Teile habe ich noch nicht gespielt. Kann mir aber gut vorstellen, dass diese Art Spiel auf sehr unterschiedliche Meinungen und damit auch Wertungen trifft

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  4. GERxJOHNNY 84430 XP Untouchable Star 2 | 11.05.2026 - 18:24 Uhr

    Man bräuchte eine einheitliche Wertung. Bei Serien und Filmen weiß ich woran ich bin, wenn ich mir den iMDB Score anschaue

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  5. Kitomy 66375 XP Romper Domper Stomper | 11.05.2026 - 18:57 Uhr

    Das zeigt umso mehr wie wenig man der Fachpresse noch trauen kann.
    Es ist ja nicht nur das ein Magazin als Richtwert für einen zählen könnten, sondern ja dort dann auch noch verschiedene Kritiker unterwegs sind.

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    • Quentara 16440 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 11.05.2026 - 19:26 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Mhhh, so Tests sind ja stets eine subjektive Sache, auch wenn man ein einheitliches Testsystem hat. Ich denke, dass wir hier bei XD intern auch jeweils andere Ansichten und Bewertungen zu Games haben 😄

      Denke, das Wichtigste ist, Personen zu finden, die einen ähnlichen Geschmack wie man selbst haben, sodass man weiß, dass deren Tests sich meist mit den eigenen Empfindungen decken. Möchte auf jeden Fall nicht zur Zeit des alten Gamestar-Wertungssystems zurück, als man Spiele auf die Prozentstelle objektivieren wollte 😄

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  6. faktencheck 192220 XP Grub Killer Man | 11.05.2026 - 19:00 Uhr

    Ich konnte bisher alle Spielen dieser Reihe etwas abgewinnen und werde irgendwann auch diesen Titel spielen. Die Bewertungen zeigen ja ganz klar, dass es kein Totalausfall ist und man realistischerweise auch nicht von einem 95% Meisterwerk ausgehen kann. Dafür bietet das Gameplay einfach zu wenig.

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  7. d4wGkw0n 51640 XP Nachwuchsadmin 5+ | 11.05.2026 - 19:40 Uhr

    Ist doch häufiger so, das man 10/10er Wertungen hat und dann Ausreißer bei 6/10 oder 5/10.
    Da stelle ich mir schon die Frage, wieso sind da Unterschiede von 50% bei.

    Ich warte noch mit dem Spiel. Würde momentan eh nicht dazu kommen.

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