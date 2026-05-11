Directive 8020: Kritiker sind sich uneinig – starke Wertungen treffen auf deutliche Kritik

Die ersten Testwertungen zu Directive 8020 sind veröffentlicht und zeichnen ein deutlich gemischtes Bild für den neuen Ableger.
Während einige Magazine das Spiel mit sehr hohen Bewertungen zwischen 9 und 9,5 Punkten einordnen, sehen andere Tester deutlich mehr Schwächen und vergeben teilweise nur mittlere bis niedrige Wertungen.
Zu den positiven Stimmen gehören unter anderem ButWhyTho und LootLevelChill, die beide eine 9,5/10 vergeben. Auch GameSpew, TheSixthAxis und GAMINGbible bewerten das Spiel mit starken 9/10 Punkten und loben vor allem Inszenierung und Storytelling.
Im soliden Mittelfeld bewegen sich unter anderem IGN mit einer 8/10, die das Spiel als „Schritt nach vorne in Spektakel und Storytelling“ beschreibt, sowie PC Gamer, GameRant und weitere Reviews im Bereich um die 7 bis 8 Punkte.
Deutlich kritischer zeigen sich hingegen Publikationen wie Eurogamer und Creative Bloq, die jeweils eine 6/10 vergeben. Besonders hart fällt das Urteil bei GameSpot und Game Informer aus, die das Spiel lediglich mit 5/10 bewerten und deutliche Schwächen im Gesamtpaket anmerken.
Insgesamt bewegt sich der Metacritic-Score aktuell im Bereich von rund 72 Punkten, während OpenCritic das Spiel bei etwa 76 einordnet. Damit positioniert sich Directive 8020 klar im soliden, aber stark polarisierten Mittelfeld.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Solche Spiele sind halt extrem Geschmackssache. Ich fand alle vorigen Teile eine schreckliche Enttäuschung… Außer dem Teil der am heftigsten kritisiert wurde – House of Ashes 😄
Siehst du und genau der hatte mir nicht so gut gefallen, genauso wie The Devil in me. Ich bin auf jeden Fall auf das Spiel gespannt, ich finde das Setting ganz interessant. Hatte man so doch bisher auch noch in keinem Horror Spiel gehabt oder?
Alien: Isolation und Dead Space fallen mir da spontan ein 😄
Beide Titel sind aber eher in 90er Bereich angesiedelt
Aber es ging ja um das Setting und nicht um die Wertung 😊
Ich meinte von der Machart des Spieles, nicht das es keine Horrorspiele im Scifi gibt.
Ich fand The Quarry sehr gut, einfach weil es nicht mehr rein naturwissenschaftlich war. Bei allen anderen Spielen waren alle Mysterien in der Regel Halluzinationen. Das hat mir das Ende von Little Hope versaut.
Wird schon nicht schlecht sein, auf solche Bewertungen sollte man nicht allzu sehr achten.
An irgendwas muss man sich aber orientieren. Früher gab es noch zu jedem Spiel eine Demo, da konnte man sich selber eine Meinung bilden
Neben Zahlen steht da ja auch häufig was mit Buchstaben an die man sich orientieren kann.
Fand The Quarry recht cool. Andere Teile habe ich noch nicht gespielt. Kann mir aber gut vorstellen, dass diese Art Spiel auf sehr unterschiedliche Meinungen und damit auch Wertungen trifft
Man bräuchte eine einheitliche Wertung. Bei Serien und Filmen weiß ich woran ich bin, wenn ich mir den iMDB Score anschaue
Beim IMDb sind es ja gewichtete User-Wertungen. Da musst Du mal den @Z0rn fragen, ob er hier User-Wertungen einführt 😄
Gibt hier bestimmt User die alles mit MS Bezug 10 von 10 geben würde, egal was es ist.
Gibt auch genauso gut welche, die 0 von 10 geben, da gleicht sich das aus 😄
Das zeigt umso mehr wie wenig man der Fachpresse noch trauen kann.
Es ist ja nicht nur das ein Magazin als Richtwert für einen zählen könnten, sondern ja dort dann auch noch verschiedene Kritiker unterwegs sind.
Mhhh, so Tests sind ja stets eine subjektive Sache, auch wenn man ein einheitliches Testsystem hat. Ich denke, dass wir hier bei XD intern auch jeweils andere Ansichten und Bewertungen zu Games haben 😄
Denke, das Wichtigste ist, Personen zu finden, die einen ähnlichen Geschmack wie man selbst haben, sodass man weiß, dass deren Tests sich meist mit den eigenen Empfindungen decken. Möchte auf jeden Fall nicht zur Zeit des alten Gamestar-Wertungssystems zurück, als man Spiele auf die Prozentstelle objektivieren wollte 😄
Ich konnte bisher alle Spielen dieser Reihe etwas abgewinnen und werde irgendwann auch diesen Titel spielen. Die Bewertungen zeigen ja ganz klar, dass es kein Totalausfall ist und man realistischerweise auch nicht von einem 95% Meisterwerk ausgehen kann. Dafür bietet das Gameplay einfach zu wenig.
Finde die Spiele besser als die Taletell Spiele.
Oder war es telltale?
Ist doch häufiger so, das man 10/10er Wertungen hat und dann Ausreißer bei 6/10 oder 5/10.
Da stelle ich mir schon die Frage, wieso sind da Unterschiede von 50% bei.
Ich warte noch mit dem Spiel. Würde momentan eh nicht dazu kommen.
Ich auch, 50€ sind mir viel zu teuer für solch ein Spiel.
Ja ist halt Geschmackssache