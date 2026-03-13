Directive 8020: Multiplayer im neuen Trailer – Horror-Abenteuer erscheint im Mai

Supermassive Games stellt im neuen Trailer die Multiplayer-Features von Directive 8020 vor, dem nächsten Teil der The Dark Pictures Anthology.

Die Horror-Spezialisten von Supermassive Games haben einen brandneuen Trailer zu Directive 8020 veröffentlicht. Das Video gibt erstmals einen genaueren Blick auf die Multiplayer-Funktionen des kommenden Spiels aus der The Dark Pictures Anthology.

Im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame Spielerlebnis. Wie bereits bei früheren Titeln der Reihe können Spieler das Abenteuer gemeinsam erleben und Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte direkt beeinflussen.

Der neue Trailer zeigt, wie mehrere Spieler zusammenarbeiten, um die Bedrohungen des Spiels zu überleben – oder durch falsche Entscheidungen das Schicksal der Charaktere besiegeln.

Directive 8020 kombiniert erneut cineastischen Horror mit interaktiven Entscheidungen und mehreren möglichen Storyverläufen. Jeder Durchgang kann dadurch anders verlaufen, je nachdem welche Entscheidungen der Spieler trifft und welche Konsequenzen daraus entstehen.

Directive 8020 erscheint am 12. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.