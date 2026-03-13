Directive 8020: Multiplayer im neuen Trailer – Horror-Abenteuer erscheint im Mai

Die Horror-Spezialisten von Supermassive Games haben einen brandneuen Trailer zu Directive 8020 veröffentlicht. Das Video gibt erstmals einen genaueren Blick auf die Multiplayer-Funktionen des kommenden Spiels aus der The Dark Pictures Anthology.
Im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame Spielerlebnis. Wie bereits bei früheren Titeln der Reihe können Spieler das Abenteuer gemeinsam erleben und Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte direkt beeinflussen.
Der neue Trailer zeigt, wie mehrere Spieler zusammenarbeiten, um die Bedrohungen des Spiels zu überleben – oder durch falsche Entscheidungen das Schicksal der Charaktere besiegeln.
Directive 8020 kombiniert erneut cineastischen Horror mit interaktiven Entscheidungen und mehreren möglichen Storyverläufen. Jeder Durchgang kann dadurch anders verlaufen, je nachdem welche Entscheidungen der Spieler trifft und welche Konsequenzen daraus entstehen.
Directive 8020 erscheint am 12. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
Da haste schon ein Storydriven Game und dann hauen die da doch immer wieder einen Multiplayer rein, besonders in einem Horror Game was Spannung erzeugen will, so ein Quatsch.
Ich würde gerne mal wissen wie viele Leute den Multiplayer bei Supermassive Games Spielen nutzen.
Könnte echt guter Sci Fi-Horror werden.
Imo merke ich, dass mich Star Wars Outlaws von Supermassive doch sehr gut abholt.
Die zock ich immer day one. vieleicht leih ich mir dat noch mal.