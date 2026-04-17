Directive 8020: Neue Eindrücke aus dem Alien-Horror an Bord der Cassiopeia

Supermassive Games hat einen neuen 60-Sekunden-Trailer zu Directive 8020 veröffentlicht. Der Titel erscheint am 12. Mai 2026 und setzt auf eine filmisch inszenierte Survival-Horror-Erfahrung im Science-Fiction-Setting.

Die Handlung spielt an Bord des Kolonieschiffs Cassiopeia, dessen Mission ursprünglich darauf ausgelegt ist, die Zukunft der Menschheit zu sichern. Schnell entwickelt sich die Reise jedoch zu einem Kampf ums Überleben, nachdem eine außerirdische Lebensform an Bord gelangt ist, die ihre Opfer imitieren und unbemerkt unter der Besatzung agieren kann.

Der neue Trailer dient als letzte große Präsentation vor dem Release und gibt einen intensiveren Einblick in die bedrohliche Atmosphäre des Spiels. Die Mischung aus psychologischer Spannung und klassischem Survival-Horror steht dabei erneut im Zentrum der Inszenierung, für die Supermassive Games bekannt ist.

Directive 8020 erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC über Steam. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, während digitale Vorbestellungen auf Steam seit dem 16. April verfügbar sind.