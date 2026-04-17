Directive 8020: Neue Eindrücke aus dem Alien-Horror an Bord der Cassiopeia

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Image: Supermassive Games

Directive 8020 von Supermassive Games erscheint am 12. Mai 2026 und zeigt neues Gameplay-Material zur Sci-Fi-Horror-Erfahrung.

Supermassive Games hat einen neuen 60-Sekunden-Trailer zu Directive 8020 veröffentlicht. Der Titel erscheint am 12. Mai 2026 und setzt auf eine filmisch inszenierte Survival-Horror-Erfahrung im Science-Fiction-Setting.

Die Handlung spielt an Bord des Kolonieschiffs Cassiopeia, dessen Mission ursprünglich darauf ausgelegt ist, die Zukunft der Menschheit zu sichern. Schnell entwickelt sich die Reise jedoch zu einem Kampf ums Überleben, nachdem eine außerirdische Lebensform an Bord gelangt ist, die ihre Opfer imitieren und unbemerkt unter der Besatzung agieren kann.

Der neue Trailer dient als letzte große Präsentation vor dem Release und gibt einen intensiveren Einblick in die bedrohliche Atmosphäre des Spiels. Die Mischung aus psychologischer Spannung und klassischem Survival-Horror steht dabei erneut im Zentrum der Inszenierung, für die Supermassive Games bekannt ist.

Directive 8020 erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC über Steam. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, während digitale Vorbestellungen auf Steam seit dem 16. April verfügbar sind.

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7 Kommentare Added

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  1. faktencheck 183500 XP Battle Rifle Elite | 17.04.2026 - 17:11 Uhr

    Ich liebe deren „Film-Spiele“ Aber wird wohl leider nur was fürs Backlog.

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  2. Katanameister 392700 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 17.04.2026 - 18:39 Uhr

    Guck mir so wenig wie möglich an, falls ich doch mal einen Durchlauf starten sollte.

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  3. ShadowTerror90 73175 XP Tastenakrobat Level 2 | 17.04.2026 - 18:57 Uhr

    The Callisto Protocol lässt grüßen,sieht auf dem ersten Blick fast genau so aus,auch wenn die Entwickler meist andere Spiele macht.

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  4. de Maja 336815 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.04.2026 - 19:32 Uhr

    Guck mir auch nichts weiter an, ist viel zu narrativ und da lass ich mich nichts vorweg nehmen.

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