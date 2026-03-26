Directive 8020: Neue Spielszenen im PS5 Pro-Trailer

Directive 8020 für PS5 Pro erhält beeindruckende visuelle Verbesserungen, inklusive PSSR, Ray Tracing und DualSense-Haptik, ab 12. Mai spielbar.

Mit Directive 8020 erleben Spieler auf der PlayStation 5 Pro ein fesselndes, cineastisches Abenteuer, das seine Spannung aus jeder Entscheidung zieht.

Ab dem 12. Mai profitieren Spieler von einer Reihe von visuellen und technischen Verbesserungen, die das psychologische Horror-Erlebnis an Bord der Cassiopeia noch immersiver machen.

Die bemerkenswerteste Neuerung ist PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), Sonys KI-basiertes Upscaling-System. Jede Szene wird Detail für Detail optimiert, sodass metallische Korridore, frostbedeckte Labore und spiegelnde Helme gestochen scharf wirken. Subtile Hinweise in der Umgebung, wie Lichtreflexe oder Texturen, tragen so stärker zur Atmosphäre bei.

Ray Tracing sorgt zusätzlich für realistische Lichtverhältnisse. Notfallblitze, flackerndes Feuer oder Eisflächen werden dynamisch beleuchtet, wodurch die Spannung in den engen Korridoren spürbar steigt. Schatten werden nicht nur optisch dargestellt, sondern erzählen selbst Geschichten – eine Bewegung kann Bedrohung signalisieren oder nur ein harmloses Objekt sein.

Auf die Performance kommt es ebenfalls an: Jeder Augenblick zählt, und die PS5 Pro sorgt für flüssige Bildraten, reaktionsschnelle Steuerung und nahtlose Kamerabewegungen. Gerade in Entscheidungen, die das Überleben der Crew bestimmen, ist Timing essenziell.

Auch die Integration der DualSense-Features spielt eine zentrale Rolle. Haptisches Feedback verstärkt die emotionale Wirkung jeder Wahl, während die Controller-Lautsprecher Nachrichten und Hinweise von entfernten Crewmitgliedern direkt ins Spiel bringen. Spieler greifen instinktiv zu Werkzeugen oder Taschenlampen, ohne den Blick von der Gefahr abzuwenden.

Die Kombination aus PSSR, Ray Tracing, dynamischen Schatten und DualSense-Interaktion macht Directive 8020 auf PS5 Pro zu einem intensiven, cineastischen Erlebnis, das Horror, Spannung und Spielerentscheidungen auf ein neues Level hebt.

Directive 8020 erscheint am 12. Mai für Xbox Series X/S und PlayStation 5.