Directive 8020: Neue Spielszenen im PS5 Pro-Trailer

Mit Directive 8020 erleben Spieler auf der PlayStation 5 Pro ein fesselndes, cineastisches Abenteuer, das seine Spannung aus jeder Entscheidung zieht.
Ab dem 12. Mai profitieren Spieler von einer Reihe von visuellen und technischen Verbesserungen, die das psychologische Horror-Erlebnis an Bord der Cassiopeia noch immersiver machen.
Die bemerkenswerteste Neuerung ist PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), Sonys KI-basiertes Upscaling-System. Jede Szene wird Detail für Detail optimiert, sodass metallische Korridore, frostbedeckte Labore und spiegelnde Helme gestochen scharf wirken. Subtile Hinweise in der Umgebung, wie Lichtreflexe oder Texturen, tragen so stärker zur Atmosphäre bei.
Ray Tracing sorgt zusätzlich für realistische Lichtverhältnisse. Notfallblitze, flackerndes Feuer oder Eisflächen werden dynamisch beleuchtet, wodurch die Spannung in den engen Korridoren spürbar steigt. Schatten werden nicht nur optisch dargestellt, sondern erzählen selbst Geschichten – eine Bewegung kann Bedrohung signalisieren oder nur ein harmloses Objekt sein.
Auf die Performance kommt es ebenfalls an: Jeder Augenblick zählt, und die PS5 Pro sorgt für flüssige Bildraten, reaktionsschnelle Steuerung und nahtlose Kamerabewegungen. Gerade in Entscheidungen, die das Überleben der Crew bestimmen, ist Timing essenziell.
Auch die Integration der DualSense-Features spielt eine zentrale Rolle. Haptisches Feedback verstärkt die emotionale Wirkung jeder Wahl, während die Controller-Lautsprecher Nachrichten und Hinweise von entfernten Crewmitgliedern direkt ins Spiel bringen. Spieler greifen instinktiv zu Werkzeugen oder Taschenlampen, ohne den Blick von der Gefahr abzuwenden.
Die Kombination aus PSSR, Ray Tracing, dynamischen Schatten und DualSense-Interaktion macht Directive 8020 auf PS5 Pro zu einem intensiven, cineastischen Erlebnis, das Horror, Spannung und Spielerentscheidungen auf ein neues Level hebt.
Directive 8020 erscheint am 12. Mai für Xbox Series X/S und PlayStation 5.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht echt spannend aus ✌🏻
Sehr stimmungsvoll, gefällt mir. 👌
Die normale PS5 oder XSX wird doch auch Ray tracing haben nur halt nicht so scharf wie die PS5 pro.
Naja, ich warte lieber mal auf einen PC-Trailer ^^
„Dynamic Shadows“ sind mittlerweile ein alter Hut, die braucht man nicht mehr bewerben. Auf der Xbox sieht das dann sicher nicht viel schlechter aus.
Bin echt mal aufs Spiel gespannt.
Grafisch definitiv sehr gut gelungen.
Ich liebe diese Spiele von Super Massive. Sieht sehr gut aus. Leider konkurriert das Spiel mit ein paar anderen um meine Zeit.
Wieder mehr Film als Spiel, oder?