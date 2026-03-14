Directive 8020: Neues Feature bringt spannende Wendepunkte

Supermassive Games hat während der Future Games Show einen neuen Live-Action-Trailer zu Directive 8020 enthüllt, wie wir bereits berichtet haben, der den Couch-Koop-Modus zeigt.

Ergänzend zum Einzelspieler-Modus ermöglicht der im Trailer gezeigte Filmabend-Modus, dass bis zu fünf Spielende gemeinsam im Couch-Koop die Geschichte von Directive 8020 erleben können.

Spielende teilen sich einen Controller und übernehmen jeweils die Kontrolle über ein Crewmitglied der Cassiopeia, während sich die Geschichte entfaltet. Das Schicksal der Crewmitglieder liegt in den Händen aller Mitspielenden: jede Entscheidung zählt, jeder Fehler könnte fatal enden.

Um Alien-Doppelgänger, tödliche Dilemmas und katastrophale Systempannen zu überleben, muss Zusammenarbeit an erster Stelle stehen.

Mit Directive 8020 wird ein neues Feature in die The Dark Pictures-Reihe eingeführt: Die Wendepunkte ermöglichen, dass Spielende dank des visuell dargestellten, verzweigten Handlungsbaums entscheidende Momente erneut besuchen können, um mehr Kontrolle über die Entwicklung der Geschichte zu erhalten.

Dazu werden wichtige Entscheidungen und Ergebnisse beim Voranschreiten der Handlung erfasst, um Spielenden ein klares Bild ihrer Urteile und deren Einflüsse zu vermitteln.

Sollte ein kritischer Moment zu einem Tod, zerbrochenen Bündnis oder bedauerlichen Ergebnis führen, kann zu einem entscheidenden Wendepunkt zurückgekehrt werden, um einen alternativen Weg zu wählen oder Quick-Time-Events erneut zu versuchen.

Wird als Gruppe und im Filmabend-Modus gespielt, führen die Wendepunkte zu noch mehr zwischenmenschlicher Interaktion und Anspannung.

Sollte ein Lieblingscharakter sterben, kann darüber debattiert werden, ob die Konsequenzen akzeptiert werden oder ob lieber zurückgespult wird, um einen Rettungsversuch zu wagen. Somit ähnelt in Gruppen kein Spieldurchgang dem Nächsten. Für Gruppen, die nicht an ihren Urteilen rütteln wollen, gibt es den Überlebens-Modus, der jede Konsequenz festsetzt und damit jede Entscheidung final macht.

Directive 8020 erscheint am 12. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Das Spiel erhält mit einem kostenlosen Update nach Veröffentlichung auch einen Online-Multiplayer-Modus für fünf Spielende. Weitere Informationen hierzu folgen bald.