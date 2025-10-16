Directive 8020: Niemals in dunkle Schächte kriechen

In enge und dunkle Schächte zu kriechen, kann niemals eine gute Idee sein. Trotzdem begibt sich Brianna Young im neuen Teaser-Trailer „White Rabbit“ in die potenzielle Gefahr.
Wie das Ende des Videos zum Sci-Fi-Horrorspiel Directive 2028 zeigt, hätte sie lieber auf den Ratschlag ihrer Kollegin hören sollen.
So Nachts im Schacht unterwegs sein is schon ne extra Nummer ✌🏻 hab ik schon komische Dinge gesehen 😅🐙
Du hast Kraken gesehen? Wo warst du denn unterwegs?
Vielleicht war et n Kraken vielleicht och Aersol 🤔 das wird für immer ein Geheimnis sein 😅✌🏻
Soll das ne art Alien Isolation werden?
Teilweise, es gibt Schleichpassagen und man muss Entscheidungen treffen, die das Spiel maßgeblich beeinflussen werden, ist von den Machern von Until Dawn.
Danke für die Info
Die Direktive hat die Nummer 8020 nicht 2028 und auch nicht 2080 🙂
Ich würde auch niemals freiwillig in solchen Schächten rumkriechen 💀.