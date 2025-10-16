Directive 8020: Niemals in dunkle Schächte kriechen

Niemals in dunkle Schächte kriechen ist ein Ratschlag, auf den jeder hören sollte, auch Brianna Young in Directive 2080

In enge und dunkle Schächte zu kriechen, kann niemals eine gute Idee sein. Trotzdem begibt sich Brianna Young im neuen Teaser-Trailer „White Rabbit“ in die potenzielle Gefahr.

Wie das Ende des Videos zum Sci-Fi-Horrorspiel Directive 2028 zeigt, hätte sie lieber auf den Ratschlag ihrer Kollegin hören sollen.