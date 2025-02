Directive 8020: Packender Story-Trailer enthüllt Release-Termin

Autor:, in / Directive 8020

Supermassive Games hat ein Veröffentlichungsdatum und einen actiongeladenen Story-Trailer für ihr kommendes Sci-Fi-Horror-Abenteuer Directive 8020 bekannt gegeben.

Directive 8020 erscheint am 2. Oktober 2025 und wird für PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.

Der neue Trailer entführt die Fans tiefer in die Gefahren an Bord des Raumschiffs Cassiopeia und gibt Hinweise auf neue Charaktere, Umgebungen, potenzielle Todesszenen und eine tödliche außerirdische Bedrohung.

Will Doyle, Creative Director bei Supermassive Games, kommentiert: „Das Team von Supermassive Games hat unermüdlich daran gearbeitet, ein erzählerisches Erlebnis zu schaffen, das Sci-Fi-Erkundung mit gruseligem Horror verbindet, bei dem jede Entscheidung zu einem verhängnisvollen Tod führen kann. Heute enthüllen wir einige neue Ebenen unserer Geschichte und erforschen zerbrechliche Allianzen, unsichtbare Bedrohungen und die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit, wenn wir mit unseren tiefsten Ängsten konfrontiert werden. Wir wagen uns in unbekanntes Terrain: den beunruhigenden Abgrund des Weltraums.“

Directive 8020

Die Erde liegt im Sterben und der Menschheit läuft die Zeit davon. Zwölf Lichtjahre von der Heimat entfernt, bietet Tau Ceti f einen kleinen Hoffnungsschimmer. Als das Kolonieschiff Cassiopeia auf dem Planeten eine Bruchlandung macht, wird der Besatzung schnell klar, dass sie keineswegs allein ist.

Gejagt von einem außerirdischen Organismus, der in der Lage ist, seine Beute zu imitieren, muss die Besatzung der Cassiopeia ihre Verfolger überlisten, um es lebend nach Hause zu schaffen. Während sie um ihr Überleben kämpfen, werden sie mit der schwierigsten aller Entscheidungen konfrontiert: Um sich selbst zu retten, müssen sie das Leben aller Menschen auf der Erde riskieren.

ALIEN INVASION

Das Kolonieschiff Cassiopeia ist mit einem außerirdischen Organismus infiziert, der sich in jedes Mitglied der Besatzung verwandeln kann. Während Sie selbst ein Mensch sind, sind es andere in Ihrer Mannschaft vielleicht nicht, und die Killer können sich hinter vertrauten Augen verstecken.

Neue Stealth-Mechaniken wurden hinzugefügt, um den Spielern zu helfen, diesen tödlichen Gegnern zu entkommen: Sie müssen immer auf der Hut sein, denn die Feinde können an unerwarteten Stellen auftauchen und Sie müssen schleichen und sich verstecken, um an diesen tödlichen Alien-Stalkern vorbeizukommen.

TAPFERE REKRUITEN

Die Crew der Cassiopeia stellt sich vor. Im Laufe dieser Expedition übernehmt ihr die Kontrolle über fünf Besatzungsmitglieder, aber mit zunehmender Paranoia und Angst wächst auch das Misstrauen. Da ihr Leben in Ihren Händen liegt, werden Ihre Entscheidungen nicht nur das Schicksal der Besatzung bestimmen, sondern auch das der gesamten Menschheit.

NEUE MECHANIKEN

Mit Directive 8020 werden mehrere neue Werkzeuge eingeführt. Im Laufe des Spiels könnt ihr diese einsetzen, um Geheimnisse zu finden, Rätsel zu lösen und Gegner zu besiegen.

In der Mission geht es ums Überleben, also hat jedes Werkzeug seinen Zweck, um euch zu helfen, schnell zu denken und am Leben zu bleiben.

Die Taschenlampe: Wie bei anderen Spielen nicht anders zu erwarten, werdet ihr viel Zeit damit verbringen, im Dunkeln herumzukriechen! Seid nur vorsichtig, wenn ihr eure Taschenlampe benutzt, denn Aliens können den Lichtstrahl sehen.

Wie bei anderen Spielen nicht anders zu erwarten, werdet ihr viel Zeit damit verbringen, im Dunkeln herumzukriechen! Seid nur vorsichtig, wenn ihr eure Taschenlampe benutzt, denn Aliens können den Lichtstrahl sehen. Der Scanner: Ihr habt einen Scanner zur Verfügung, mit dem ihr Elektronik aufspüren und Systeme aus der Ferne aktivieren könnt, um Gegner abzulenken und Hindernisse zu überwinden.

Ihr habt einen Scanner zur Verfügung, mit dem ihr Elektronik aufspüren und Systeme aus der Ferne aktivieren könnt, um Gegner abzulenken und Hindernisse zu überwinden. Der Messenger: Wenn ihr versucht, unter dem Radar zu bleiben, könnt du mit ihr mit eurem Messenger mit euren Crewmitgliedern kommunizieren und Strategien entwickeln.

Wenn ihr versucht, unter dem Radar zu bleiben, könnt du mit ihr mit eurem Messenger mit euren Crewmitgliedern kommunizieren und Strategien entwickeln. Das Wedge Tool: Zum Öffnen von Türen… aber als letzter Ausweg kann es auch als Waffe eingesetzt werden, um Feinde vorübergehend zu betäuben, was dir die Chance gibt, zu entkommen und dem Tod zu entgehen.