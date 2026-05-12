Directive 8020: Sci-Fi-Survival-Horrorspiel ab sofort verfügbar

Supermassive Games veröffentlicht heute Directive 8020. Das filmische Sci-Fi-Survival-Horrorspiel, das der neuste Zugang zur Serie The Dark Pictures ist, erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Die Erde stirbt. Die Zeit der Menschheit läuft ab. Die letzte Hoffnung ist Tau Ceti f, ein zwölf Lichtjahre entfernter Planet. Als das Kolonieschiff Cassiopeia auf den Planeten abstürzt, wird der Crew schnell klar, dass sie nicht allein ist.

Gejagt von einem außerirdischen Organismus, der die Gestalt seiner Beute annimmt, braucht die Crew der Cassiopeia jede Menge Grips, um lebend nach Hause zu kommen. In ihrem Überlebenskampf werden sie vor die schwierigste aller Entscheidungen gestellt: Sich selbst zu retten, könnte das Leben aller Menschen auf der Erde riskieren.

Directive 8020 entwickelt die Formel von The Dark Pictures konsequent weiter: Das Spiel bietet Bedrohungen in Echtzeit, Survival-Gameplay und verfeinerte Mechaniken wie die Wendepunkte. Inmitten der wachsenden Paranoia, weil niemandem aus der Crew vertraut werden kann, müssen Spielende durch unmögliche moralische Dilemmata navigieren.

Dabei kann jede Entscheidung jederzeit einen Einfluss auf das Schicksal der Crew haben: Alle Charaktere können leben, aber auch sterben. Und was ist mit dem Kurator? Das kann nur im Spiel herausgefunden werden.

Directive 8020 bietet eine fesselnde, filmische Erfahrung, die sowohl allein als auch dank des Filmabend-Modus mit bis zu fünf Spielenden im Couch-Koop gespielt werden kann. Ein Online-Multiplayer wird dem Spiel mit einem Update nach dem Launch hinzugefügt. Im Spiel wird die Astronautin Brianna Young im Spiel von Lashana Lynch (aus Bob Marley: One Love, The Woman King) verkörpert.

„Mit Directive 8020 haben wir unsere charakteristische Horror-Erzählweise und alles, was wir am filmischen Storytelling lieben, genommen und in neue Gefilde geführt“, sagt Will Doyle, Creative Director bei Supermassive Games. “Wir sind sehr stolz auf das, was das Team erreicht hat. Es war ein aufregender Schritt, unsere Erzählweise erstmals in ein Sci-Fi-Setting zu bringen. Das Team hat hart daran gearbeitet, alles an der Erfahrung zu verfeinern und wir können es kaum erwarten, dass die Spielenden es endlich selbst ausprobieren können.“

Directive 8020 ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam verfügbar.