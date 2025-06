Directive 8020: Trust No One-Trailer zum düsteren Sci-Fi-Horrorspiel enthüllt

Autor:, in / Directive 8020

Schaut euch jetzt den neuen Trust No One-Trailer zum düsteren Sci-Fi-Horrorspiel Directive 8020 an!

In Directive 8020, dem kommenden Sci-Fi-Horrorspiel von Supermassive Games (The Dark Pictures Anthology), wird die geplante Kolonisationsmission zur existenziellen Krise.

Der neu veröffentlichte „Trust No-One“-Trailer gewährt einen beklemmenden Einblick in das, was die Crew der Cassiopeia auf Tau Ceti f erwartet – und was sie zu zerreißen droht.

Die Cassiopeia wurde entsandt, um den Planeten Tau Ceti f zu erschließen – ein Hoffnungsträger für die Menschheit. Doch was als Aufbruch in eine bessere Zukunft geplant war, droht zum Untergang zu werden. Ein geheimnisvoller Zwischenfall an Bord weckt Misstrauen, Furcht und Paranoia. Als sich die Besatzung zusehends voneinander entfremdet, stellt sich die zentrale Frage: Wem kannst du trauen, wenn nichts mehr ist, wie es scheint?

Directive 8020 erscheint am 2. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.