Directive 8020: Vorbestellung ab sofort möglich

Supermassive Games hat während des Galaxies Showcase einen neuen 60-sekündigen Trailer zu Directive 8020 enthüllt, der Spielende auf den anstehenden Release und die Albträume, die sie auf dem Raumschiff Cassiopeia erwarten, vorbereiten soll , wie wir bereits berichtet haben

Zusätzlich können die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X sowohl digital als auch physisch bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Die digitale Version für Steam ist ebenfalls ab heute vorbestellbar. Alle Vorbestellenden erhalten Zugang zu:

„The Dark Pictures“-Outfitpaket

The Dark Pictures Sammlerstücke

Filterpaket

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

Hier geht’s zur Vorbestellung:

In dem neuen Sci-Fi-Survival-Horror-Abenteuer Directive 8020 finden sich die Spielenden auf dem bruchgelandeten Kolonieraumschiff Cassiopeia wieder und merken schnell, dass sie nicht allein sind: Gejagt von einem außerirdischen Organismus, der die Gestalt seiner Beute annehmen kann, ist jede Entscheidung eine auf Leben und Tod.

Spielende müssen in Echtzeit Gefahren entkommen, unter Druck Entscheidungen treffen und an Gegnern vorbeischleichen.

Erstmals stehen Wendepunkte zur Verfügung, mit denen wichtige Entscheidungen rückgängig gemacht werden können. Directive 8020 kann zu Release sowohl allein als auch im Filmabend-Modus für bis zu fünf Personen gespielt werden. Ein Online-Multiplayer-Modus für bis zu fünf Personen wird mit einem kostenlosen Update nach Release ins Spiel Einzug halten. Weitere Informationen hierzu folgen bald.

Das narrative Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel erscheint am 12. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.