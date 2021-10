DIRT 5: Grafikverbesserungen und Halloween-Update angekündigt

Autor:, in / DIRT 5

Codemasters arbeitet weiter fleißig daran DIRT 5 mit neuen Inhalten zu versorgen. Ebenso haben die Entwickler es sich nicht nehmen lassen noch einmal an der Grafik zu schrauben. So wurde die Beleuchtung von DIRT 5 komplett überarbeitet.

Neue Verbesserungen an Licht, Schatten und Reflexionen im Spiel werden euch an jedem Ort erwarten. Insbesondere bei nächtlichen Ereignissen soll die Grafikverbesserung spürbar sein, was insgesamt zu einer realistischeren und natürlicheren Beleuchtung führt.

Update 6.01 wird heute für Xbox, PlayStation und PC veröffentlicht. Der Patch behebt weitere technische Probleme, darunter Audiokorrekturen, Unterstützung für Lenkräder, Karriereziele, Abstürze und mehr. Alle Details findet ihr in den DIRT 5 Patch Notes.

Neue Inhalte werden euch ebenfalls beschert, Tricks und Leckereien erwarten euch im neuen DIRT 5 Halloween-Update. In DIRT 5 ist die Halloween-Saison bereits eingetroffen und das kostenlose „Tricks N Treats“-Update steht heute am 01. Oktober 2021 zum Download bereit. Es fügt ein schauriges Set an Gegenständen hinzu, mit denen ihr eure düstersten Rennarenen gestalten könnt.

Das Tricks N Treats Playgrounds-Paket ist ein gratis Halloween-Gegenstandspaket, das für alle Spieler auf Xbox, PlayStation und PC verfügbar ist.