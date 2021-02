DIRT 5: Neues Update und Content Pack versprechen spannende Neuerungen

Autor:, in / DIRT 5

Codemasters hat bekannt gegeben, dass am 22. Februar das nächste Update sowie zwei neue Content-Packs für DIRT 5 veröffentlicht werden. In der neusten Version wird euch Italien als freie Baustelle bereitgestellt. Auch diese Karte wird in 2 Optionen ausgeliefert, einmal mit und einmal ohne Schnee.

Laut dem Entwickler ist es die erste Karte, welche euch auf zwei verschiedenen Ebenen bauen lässt. Diese Ebenen können dann mit einem „Drop“ in der Mitte verbunden werden.

Das neue Energy Content Pack wird zu einem Preis von 11,49 € im Store erhältlich sein. Dafür bekommt ihr unter anderem diese vier neuen Autos:

Chevrolet Silverado 1500

GMC Sierra Pre-Runner

Alpine A110 Sports X

Taycan Turbo S

Mit diesen 4 neuen Vehikeln könnt ihr euch auf in den Karrieremodus begeben, denn auch dort gibt es jetzt 25 originelle Events. Diese führen euch zum Beispiel nach New York oder Brasilien. Selbige bringen euch auch schnell mal in extreme Wetterbedingungen. Um gut ausgestattet zu sein, beinhaltet das Content Pack 2 weitere Sponsoren.

Das kostenlose Junkyard Playgrounds Pack ist in der neuen Version integriert und bietet euch mehr als 20 Gegenstände, um einzigartige Strecken anzulegen. Darunter zählen zum Beispiel Reifenstapel, Bulldozer, verrostete Autos und mehr. Es gibt sogar einen riesigen Dinosaurier aus Schrott:

Eure hochgeladenen Meisterwerke können danach alle Spieler austesten.