DIRT 5: Update 5.00 mit neuen Strecken, Autos, Events und mehr

Update 5.00 für DIRT 5 bringt in der kommenden Woche neue Strecken, Autos, Playgrounds-Herausforderungen, Events und mehr

Die Erweiterungen von DIRT 5 nach dem Launch gehen weiter mit dem Super Size Content Pack, Update 5.00 und dem Parts Unknown Playgrounds Update, das am 20. Juli 2021 veröffentlicht wird.

Eine Vielzahl neuer Items, Achievements und Spielmöglichkeiten werden dem Spiel in diesem riesigen Update hinzugefügt, mit einer Kombination aus Ergänzungen für Amplified/Year One Edition-Spieler und kostenlosen Inhalten für alle Spieler. Alle neuen Ergänzungen erscheinen am kommenden Dienstag für Xbox, PlayStation und PC, gefolgt von Google Stadia zu einem späteren Zeitpunkt.

Neue Circuits: São Conrado und Rio Seafront, Brasilien

São Conrado und Rio Seafront sind neue Ergänzungen der Streckenauswahl in Brasilien. Im Schatten des beeindruckenden Gipfels Pedra da Gavea, mit dem üppigen Regenwald auf der einen und dem Atlantischen Ozean auf der anderen Seite, befinden sich zwei rasante Land Rush-Strecken, die sich durch dicke Schlammabschnitte schlängeln, bevor sie sich am weißen Strand ausbreiten. Mit leicht unterschiedlichen Layouts sind beide Strecken perfekt für leistungsstarke Off-Road-Maschinen, mit vielen Möglichkeiten zum Überholen und Abheben.

Diese Strecken und ihre umgekehrten Varianten sind im Arcade-Modus mit allen anpassbaren Wetterbedingungen verfügbar. Beide werden für mehrere Events in unserem neuen Karriere-Kapitel verwendet und können in privaten Online-Lobbys ausgewählt werden.

Super Size Content Pack: Vier neue Autos

Das Super Size Content Pack macht seinem Namen alle Ehre: vier riesige Offroad-Maschinen, die es mit jedem Terrain und jedem Herausforderer aufnehmen können. Den Anfang macht der Bentley Continental GT Ice Race Car. Während dieser Ice Racer in New York, Norwegen und Nepal zu Hause sein wird, wird dieses 626-PS-Monster in DIRT 5 auf seinen 22-Zoll-Felgen alle Oberflächen zerreißen; eine perfekte Mischung aus Klasse und Leistung, die auf die Spitze getrieben wird.

Während der Bentley in der Rallye-GT-Klasse antritt, ist der Armada Rock Racer der zweite Zugang zur monströsen Rock Bouncer-Klasse von DIRT 5. Diese furchteinflößende Maschine mit riesigen, profilierten Reifen und minimalem Chassis wurde gebaut, um es mit unserem gefährlichsten Terrain in Punkt-zu-Punkt Path Finder Events aufzunehmen.

Für die Cross Raid Klasse kommt der Volkswagen Atlas Cross Sport Baja Concept – Der Atlas hat die Kraft und Ausdauer, um jede Offroad-Herausforderung zu meistern, denn er ist eine aufgemotzte Rennversion des bereits mächtigen Crossover-VWs.

Zum Schluss noch eine wirklich einzigartige All-Terrain-Option für eure DIRT 5-Garage: der Rezvani Tank. Der Rezvani hat seine Wurzeln in einem Jeep Wrangler und setzt noch einen drauf: Leistung (500 PS!), Karosserie (kugelsichere Panzerung!) und wahnsinnige Stollenreifen. In der Pre-Runner-Klasse könnt ihr versuchen, den Tank zu zähmen.

Karriere-Erweiterung und neue Sponsoren

Das Super Size Pack erweitert den Karrieremodus von DIRT 5 um weitere 27 maßgeschneiderte Events, die ihr in einem neuen Kapitel angehen könnt. Jede der Fahrzeugklassen mit den vier neuen Fahrzeugen ist dabei, ebenso wie die neue São Conrado-Strecke und Events mit den neuen Playgrounds-Gegenständen. Außerdem wurden Zeitfahr-Events für das neue Karriere-Kapitel erstellt. Stellt sicher, dass ihr die kürzlich hinzugefügte Ghosts-Funktion verwendet, um zu sehen, wo ihr eure Zeiten verbessern könnt.

Zwei weitere Sponsoren – Toblerone und Power Maxed – stehen zur Verfügung, für die ihr unterschreiben könnt und für die ihr exklusive Belohnungen, einschließlich Lackierungen, erhaltet, wenn ihr deren Ziele erfüllt.

Das Super Size Content Pack enthält außerdem weitere Anpassungsgegenstände wie Aufkleber, Schlüsselbänder und weitere Muster für individuelle Bemalungen.

Das Super Size Content Pack ist in der DIRT 5 Amplified Edition oder Year One Edition enthalten. Besitzer der Standard Edition können das Pack in den digitalen Stores erwerben.

Parts Unknown Playgrounds Update

Wolltet ihr schon immer mal Donuts um eine UFO-Absturzstelle drehen? Oder mit Vollgas zwischen Raketenschiffen durchfliegen? Das Playgrounds-Update bringt die Action auf einen anderen Planeten, mit dem Parts Unknown Playgrounds Update, das für alle Spieler kostenlos ist.

Inspiriert von klassischen Science-Fiction-Konzepten und Art Deco, kann dieses Paket mit über 20 neuen Objekten im Erstellungsmodus für alle Eventtypen (Gate Crasher, Playgrounds, Smash Attack) verwendet werden. Haltet Ausschau nach neuen Rampen und Gegenständen, die zum Wallriding anregen, sowie nach Requisiten und Dekorationen mit Weltraum-Thema.

Die perfekte Location für die Auswahl an Playgrounds-Gegenständen aus anderen Welten wird ebenfalls in diesem Update hinzugefügt, das für alle Spieler kostenlos ist. Schaut euch die Option „Area 51“ an, wenn ihr benutzerdefinierte Renn-Arenen entwerft. Sie bietet eine neue Sci-Fi inspirierte Kulisse für alles, was ihr erstellt, mit mehreren Wetterbedingungen und Tageszeiten zur Verfügung.

Weitere Ergänzungen und Features

Auf vielfachen Wunsch enthält Update 5.00 weitere realistische Lackierungen für fünf Fahrzeuge aus der DIRT 5-Rangliste der Off-Road-Maschinen. Die ikonischen Designs für den BMW M2 Competition, den Citroen C3 R5, den Fiat Abarth 124 Rally, den Porsche 911 RGT und den Porsche Cayenne Transsyberia wurden hinzugefügt und sind für alle Spieler kostenlos verfügbar.

Auf den Playgrounds wurden basierend auf dem Feedback und den Wünschen der Community weitere Möglichkeiten für Wettbewerbe und Belohnungen eingeführt. Haltet Ausschau nach wöchentlichen Events im Bereich „Featured“ des Entdeckungsmenüs, die für alle Spieler kostenlos verfügbar sind. Alle sieben Tage gibt es eine neue Herausforderung, bei der ihr gegen die ganze Welt antreten könnt, mit Ingame-Belohnungen, die von eurer Position in der globalen Rangliste am Ende des Events abhängen. Für die fleißigen Playgrounds-Schöpfer werden außerdem weitere Belohnungen für Karten vergeben, die von der Community am meisten gespielt und gemocht werden.

In Update 5.00 wurden weitere technische Optimierungen und Verbesserungen auf breiter Front vorgenommen. Außerdem werden fünf weitere Achievements/Trophäen hinzugefügt, und PlayStation 5-Spieler werden mehr haptisches Feedback vom DualSense-Controller spüren. Alle Details werden vor der Veröffentlichung des Updates im Patch Notes Hub veröffentlicht.