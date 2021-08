DIRT 5: VW Atlas Baja Konzept Offroad-Rennmaschine enthüllt

Autor:, in / DIRT 5

In einem neuen Gameplay-Video zu DIRT 5 stellt euch Codemasters den VW Atlas Baja Konzept vor.

Codemasters enthüllt den VW Atlas Baja Konzept Rennwagen in einem neuen Video. Erlebt den Volkswagen Atlas Cross Sport Baja Concept in DIRT 5 in Aktion – eines von vier neuen Rennfahrzeugen, die im Super Size Content Packhinzugefügt wurden.

Diese einzigartige Offroad-Rennmaschine macht sich in diesem Gameplay-Video auf den Weg nach China, zu einem schlammigen und staubigen Land Rush-Event:

Das Auto wird zusammen mit dem Bentley Continental GT Ice Race Car, dem Armada Rock Racer und dem Rezvani Tank im Super Size Content Pack enthalten sein. Wenn ihr die DIRT 5 Amplified/Year One Edition besitzt, wird dieses Paket ab dem 20. Juli automatisch verfügbar sein und außerdem 27 neue Karriere-Events und zwei neue Spieler-Sponsoren enthalten. Alle anderen Spieler können das Paket in den Online-Shops erwerben.