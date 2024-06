Disaster Band: Musikalisches Partyspiel erscheint im Juli

Autor:, in / Disaster Band

Zwölf Noten. Mehr braucht man nicht, um wunderschöne sowie abwechslungsreiche Musik in allen möglichen Stilrichtungen zu erschaffen. In den richtigen Händen können sie jedoch auch die Basis für ein herrlich verrücktes musikalisches Chaos sein.

Das Entwicklerteam Produktivkeller Studios und Publisher SunDust freuen sich, ankündigen zu können, dass das Indie-Projekt Disaster Band seine Tournee auf PC mit dem heute veröffentlichten Upgrade fortsetzt und derzeit mit einem satten Rabatt von 55 % im Steam Summer Sale zu haben ist.

Gleichzeitig können die Entwickler bekannt geben, dass das verrückte sowie hochgradig unterhaltsame Rhythmus-Spiel noch weitere Bühnen unsicher machen wird, wenn sich am 11. Juli der Vorhang der Konsolen-Versionen heben wird.

Bis zu vier Spieler können sich ihre Instrumente auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch schnappen und sich an den zur Verfügung stehenden klassischen Kompositionen versuchen, ihre Song-Bibliothek via Mod.io aufstocken oder Höchstpunktzahlen bei den von der Community beigesteuerten Tracks anstreben.

Disaster Band bietet einen Cross-Plattform-Mehrspieler-Modus, so dass neue Bandmitglieder ungeachtet deines favorisierten Systems leicht zu finden sind.

Wolfgang Amadeus Mozart meinte, dass Musik nicht in den Noten, sondern der Ruhe zwischen ihnen gefunden werden kann. Jeder, der entweder solo bzw. als Teil eines dissonanten Duos, traumatisierenden Trios oder Quatsch-Quartetts in Disaster Band unterwegs ist, wird zustimmen. Schnapp dir eines der klassischen Instrumente wie Geige, Blockflöte, Cello oder Posaune bzw. probiere exotische Klang-Erzeuger, wenn du den Noten folgst, um dich in den Ranglisten nach oben zu spielen.

Es ist nicht schlimm, falsch zu spielen – es sei denn, du möchtest den Highscore knacken. Aber du hast die kreative Freiheit, jederzeit jede beliebige Note zu spielen, sodass du trainieren, aber auch improvisieren kannst, während du die Musik entdeckst. Und vergiss nicht: Übung macht den Meister. Mit der dynamischen Akustik von Disaster Band sorgen selbst schiefe Töne bei Musikanten aller Altersgruppen oder Fähigkeitsstufen für Unmengen an Spaß und großartiger Unterhaltung.

Dank Einbindung von Mod.io findet deine musikalische Reise kein Ende. Nutze deinen PC um deine eigenen MIDI-Tracks zu kreieren und teile sie mit der Community. Oder importiere die Songs anderer Spieler, um dein Repertoire im Proberaum oder der großen Bühne zu erweitern.

Features:

Online-Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler – egal ob du Gastgeber bist oder als Gast teilnimmst: Die geringe Latenz des Netzcodes sorgt dafür, dass mehr Spieler gleichzeitig mehr Spaß bedeuten

Eingängige Steuerung – Präzise und ohne Verzögerung: Absolut jeder kann mit Disaster Band zu einem Musikstar werden, auf unterstützten Systemen sogar mit Bewegungssteuerung

20 Songs inklusive – Schnapp dir deine Freunde und beweise mit diesen zeitlosen Klassikern, dass du es drauf hast

Mod.io Einbindung – Erschaffe deine eigenen MIDI-Tracks und teile sie mit der Community von Disaster Band. (*) Bitte beachte: Um Tracks zu kreieren und hochzuladen, wird ein PC benötigt.

15 Instrumente zur Auswahl – Erlebe die Songs wie noch nie: Die Auswahl reicht von klassischen Orchester-Instrumenten wie Geige oder Posaune über exotische Varianten bis hin zu miauenden Katzen oder einem Chor und ermöglicht tausende Kombinationen.

Schaut euch hier den Disaster Band Trailer an: