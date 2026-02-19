Disciples: Domination: Accolades-Trailer mit begeisterten Kritiken

Der Krieg um Nevendaar hat begonnen – und die Botschaft ist klar: Disciples: Domination ist ein Dark-Fantasy-Abenteuer, das des Throns würdig ist. Nach der weltweiten Veröffentlichung feiern Kalypso Media und Artefacts Studio eine Welle des Lobes für das taktische Strategie-RPG, das Spieler:innen in eine düstere Geschichte von Macht, Opferbereitschaft und Korruption eintauchen lässt.

Darüber hinaus ist eine Retail-Edition des Spiels für Xbox Series X|S und PlayStation 5 in Planung – weitere Details dazu werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Von GameStar als „Dark-Fantasy-RPG mit sehr taktischen, spannenden Rundenkämpfen“ gefeiert, wird Disciples: Domination für sein ausgereiftes, gitterbasiertes Kampfsystem und sein strategisches Gameplay gewürdigt. Games.ch bezeichnet es als „Fantasy-Strategie trifft Game of Thrones“, während XboxDynasty resümiert: „Ein Muss für alle, die atmosphärische Dark-Fantasy lieben.“

Außerdem gelobt werden die immersive Welt und die fesselnde Handlung. Couple of Gamer bezeichnet es als „ein wunderschönes Spiel, das uns wunderbar in seine Dark-Fantasy-Welt eintauchen lässt“, während Player 2 sagt: „Das Gameplay und die Geschichte fesseln Fantasy-Fans während der über 40-stündigen Spielzeit.“

Disciples: Domination ist ab sofort für PC (Microsoft Store, Steam, Steam macOS, Epic Games), Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 – als Standard Edition sowie als Deluxe Edition.

Beide Editionen gewähren Zugang zum zerfallenden Reich von Nevendaar, in dem jede Entscheidung das Schicksal Avyannas, ihrer Gefährten und ihres Reiches beeinflusst. Die Deluxe Edition enthält zusätzlich neue optische Anpassungen für Avyanna, ihre Gefährten und ihr Pferd, Waffen-Skins, ein Ressourcen-Starterpaket sowie ein digitales Kompendium und den Soundtrack.