Disciples: Domination: Deluxe Edition bietet frühzeitigen Zugang zum zerfallenden Reich von Nevendaar

Ab sofort kann Disciples: Domination vorbestellt werden! Kalypso Media und Artefacts Studio laden Fans dazu ein, sich bereits vor dem offiziellen Release am 12. Februar 2026 ihren Platz auf dem Schlachtfeld zu sichern – mit einer digitalen Kopie der Deluxe Edition des düsteren Fantasy-Strategie-RPGs mit rundenbasierten Kämpfen.

Disciples: Domination wird als Standard Edition (49,99 Euro) und Deluxe Edition (59,99 Euro) erhältlich sein. Alle Vorbesteller erhalten das Corruption Skins Pack – ein kosmetisches Set, durchströmt von der Energie verderbten Manas.

Die Disciples: Domination – Deluxe Edition bietet eine Fülle exklusiver digitaler Inhalte für die treuesten Anführer Nevendaars. Dazu gehören zwei exklusive Waffen-Skins: Hoffnung, Avyannas zum Schutz Nevendaars geschmiedete Klinge, sowie Authorität, ein Stab als Symbol der Königinnenherrschaft. Das Sovereign’s Pack bietet einzigartige Outfits für Avyanna, ihre Gefährten und ihr treues Reittier. Zusätzlich enthält die Deluxe Edition ein Ressourcen-Paket und ein Digitales Kompendium, das Spieler:innen noch tiefer in die düstere Atmosphäre Nevendaars eintauchen lässt.

Abgerundet wird die Deluxe Edition mit dem offiziellen Soundtrack. Einen ersten Vorgeschmack erhalten Fans auf YouTube mit dem Disciples: Domination – Main Theme von der gefeierten Sängerin Julie Elven, bekannt für ihre gesangliche Darbietung in ikonischen Spiel-Soundtracks wie League of Legends, World of Warcraft und Horizon Zero Dawn.

Features

Düstere & erwachsene Story : In Disciples: Domination stehen Avyanna und ihre düstere Geschichte von Macht, Verrat und Opferbereitschaft im Mittelpunkt. Ihr Schicksal und das ihres gesamten Reiches liegt in den Händen der Spieler:innen.

: In stehen Avyanna und ihre düstere Geschichte von Macht, Verrat und Opferbereitschaft im Mittelpunkt. Ihr Schicksal und das ihres gesamten Reiches liegt in den Händen der Spieler:innen. Über das Chaos herrschen : Von der Hauptstadt Yllian aus regieren Spieler:innen ihr Reich und rekrutieren ihre Armee. Hier trifft man seine Gefährten und sucht ihren Rat in dem Wissen, dass jede getroffene Entscheidung das Ansehen bei den Fraktionen von Nevendaar und die Welt um sich herum verändert.

: Von der Hauptstadt Yllian aus regieren Spieler:innen ihr Reich und rekrutieren ihre Armee. Hier trifft man seine Gefährten und sucht ihren Rat in dem Wissen, dass jede getroffene Entscheidung das Ansehen bei den Fraktionen von Nevendaar und die Welt um sich herum verändert. Verbessertes Kampfsystem : Spieler:innen führen ihre Armee in taktischen, rundenbasierten Kämpfen mit verbessertem Pacing, dynamischen Ereignissen und erhöhter Interaktion. Neue Skills, Fraktions-Fertigkeiten und daraus entstehende Synergien sowie das einzigartige System aus Stärken und Schwächen der Einheiten bieten komplexe strategische Möglichkeiten.

: Spieler:innen führen ihre Armee in taktischen, rundenbasierten Kämpfen mit verbessertem Pacing, dynamischen Ereignissen und erhöhter Interaktion. Neue Skills, Fraktions-Fertigkeiten und daraus entstehende Synergien sowie das einzigartige System aus Stärken und Schwächen der Einheiten bieten komplexe strategische Möglichkeiten. Die Wahl der Gefährten: Neue Gefährten werden freigeschaltet und passend zum eigenen Spielstil ausgewählt, so dass sich ihre Kampferfahrung und ihre einzigartigen Welt-Fähigkeiten optimal nutzen lassen.

Neue Gefährten werden freigeschaltet und passend zum eigenen Spielstil ausgewählt, so dass sich ihre Kampferfahrung und ihre einzigartigen Welt-Fähigkeiten optimal nutzen lassen. Die Welt bewahren: Einheiten aus fünf verschiedenen Fraktionen lassen sich rekrutieren, trainieren und upgraden, um Feinde in rundenbasierten Kämpfen mit der richtigen Kombination aus Schlagkraft und der richtigen Taktik zu besiegen.

Einheiten aus fünf verschiedenen Fraktionen lassen sich rekrutieren, trainieren und upgraden, um Feinde in rundenbasierten Kämpfen mit der richtigen Kombination aus Schlagkraft und der richtigen Taktik zu besiegen. Erkundung in Echtzeit : Die düstere und lebhafte Welt von Nevendaar lässt sich in Echtzeit bereisen. Spieler:innen entdecken neue Regionen, treffen einzigartige Charaktere und stellen sich herausfordernden Feinden während Quests bewältigt werden.

: Die düstere und lebhafte Welt von Nevendaar lässt sich in Echtzeit bereisen. Spieler:innen entdecken neue Regionen, treffen einzigartige Charaktere und stellen sich herausfordernden Feinden während Quests bewältigt werden. Die Rückkehr der Bergclans : Die Zwerge sind zurück – und das ist unter Umständen nicht zum Besten. Werden sie auf der Seite der Spieler:innen stehen oder sind sie nur ein weiterer Brandherd, um den sie sich kümmern müssen?

: Die Zwerge sind zurück – und das ist unter Umständen nicht zum Besten. Werden sie auf der Seite der Spieler:innen stehen oder sind sie nur ein weiterer Brandherd, um den sie sich kümmern müssen? Disciples: Domination – Deluxe Edition: Zusätzlich zum Hauptspiel enthält das Paket neue Rüstungsoptionen für Avyanna, ihr Pferd und ihre Gefährten, zwei neue Waffenskins und ein Ressourcen-Starterpaket. Spieler:innen lassen sich von den düsteren und atmosphärischen Klängen des Soundtracks vollends in die Welt von Nevendaar ziehen, während sie durch das digitale Kompendium mit Konzeptzeichnungen und 3D-Render von Avyanna, ihren Gefährten und einigen Einheiten und Bossen blättern.

Vorbesteller der Disciples: Domination – Deluxe Edition erhalten Early Access zum dunklen Reich von Nevendaar. Der Early Access ist exklusiv bei Vorbestellung auf PlayStation 5, Xbox auf PC und Xbox Series X|S verfügbar.

Disciples: Domination erscheint am 12. Februar 2026 für PC (Steam, Steam macOS, Epic Games, Kalypso Store), Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.