Disciples: Domination: Die Schlacht beginnt im Februar 2026

Die Schlacht um Nevendaar beginnt erneut. Wie Publisher Kalypso Media und Entwickler Artefacts Studio bekannt geben, kehren Herrscher, Krieger und Strategen am 12. Februar 2026 in die verfluchten Lande zurück.

Disciples: Domination erscheint für PC (Steam, Steam macOS, Epic Games Store), Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Der neue Release Date Announcement Trailer zeigt den Abstieg Nevendaars in ein Reich aus Verrat, Korruption und tödlichen Rivalitäten. Königin Avyanna ist gezwungen, ihre Armeen in einen Konflikt zu führen, der das gesamte Königreich zu verschlingen droht. Krieg ist keine Option mehr – er ist der einzige Weg.

Der Trailer gewährt einen detaillierten Blick auf das überarbeitete, taktische Kampfsystem: schnellere und brutalere Gefechte, neue Fähigkeiten für zahlreiche Einheiten sowie mächtige Fraktionssynergien, die den Verlauf einer Schlacht jederzeit kippen können. Jede Begegnung prägt die harte Realität des Krieges in Nevendaar.

