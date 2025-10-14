Disciples: Domination: Erster Gameplay-Trailer enthüllt

Publisher Kalypso Media und Entwickler Artefacts Studio haben den ersten Gameplay-Trailer zu Disciples: Domination veröffentlicht – dem nächsten Kapitel der legendären Dark-Fantasy-Strategie-RPG-Reihe mit rundenbasierten Kämpfen.

Beim Steam Next Fest bis 20. Oktober 2025 können Spieler im Rahmen einer Demo in das zerrissene Reich von Nevendaar zurückkehren.

Der Gameplay-Trailer präsentiert die unverkennbaren Stärken der Serie: taktische Gefechte auf einem Grid, tiefgreifende Erkundung sowie das Regieren des Reiches. Spieler erhalten einen ersten Eindruck von den komplexen Systemen, die sie meistern werden – darunter die Erkundung von fünf von Verderbnis gezeichneten Regionen, fraktionsspezifische Fähigkeiten mit mächtigen Synergien, Zaubersprüchen sowie Einheiten-Verbesserungen und die verworrenen Intrigen Nevendaars.

Während des Steam Next Fest öffnet die spielbare Demo die Tore zu dieser Welt: Sie umfasst den Prolog und die Wolfsküste, zwei vollständig erkundbare Dungeons sowie sämtliche Haupt- und Nebenquests der Region des Imperiums.

Alle zentralen Gameplay-Elemente sind spielbar – von der Zusammenstellung einer Truppe bis hin zum Lösen von Konflikten in Yllian. Damit bietet die Demo einen umfangreichen, ersten Eindruck vom Spiel und stimmt perfekt auf die taktischen Herausforderungen ein, die im neuen Trailer gezeigt werden.

Disciples: Domination erscheint 2026 für PC (Microsoft Store, Steam, Steam MacOS, Epic Games), Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.