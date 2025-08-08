Disciples: Domination: Kapitel 2 der Trilogie erscheint 2026

Publisher Kalypso Media und Artefacts Studio kündigen Disciples: Domination an, den nächsten Teil der Dark-Fantasy-Strategie-RPG-Reihe mit rundenbasierten Kämpfen.

Die Handlung des Spiels setzt fünfzehn Jahre nach den Ereignissen von Disciples: Liberation an und führt zurück in das zerrüttete Reich von Nevendaar.

Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Avyanna, deren einst gefestigte Herrschaft zu bröckeln beginnt. Nevendaar ist unbeständiger denn je, Loyalitäten schwinden und Spannungen eskalieren. Avyanna bereist die Regionen des Reiches in Echtzeit, während die Bürde der Krone immer schwerer auf ihr lastet.

Sie muss darum kämpfen, ihr zersplittertes Reich zusammenzuhalten, oder zusehen, wie es ins Chaos stürzt.

Von ihrem Sitz der Macht in Yllian aus meistert Avyanna die Anforderungen von Krieg und Herrschaft und trifft Entscheidungen, die das Schicksal der Fraktionen von Nevendaar beeinflussen. Die Rückkehr der Bergclans wirbelt das Machtgefüge erneut auf, und Avyannas Entscheidungen beeinflussen nicht nur ihren Ruf – sie bestimmen auch die Beziehung zu den kriegerischen Zwergen und den vier weiteren Fraktionen.

Auf ihrer Reise trifft Avyanna sowohl auf alte als auch auf neue Gefährten mit jeweils eigenen Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten. So lüftet sie Geheimnisse, während sie das Schicksal des Reiches lenkt.

Disciples: Domination verfeinert das taktische, runden- und gitterbasierte Kampfsystem von Liberation mit schnelleren Abläufen und erweiterten Interaktionsmöglichkeiten. Strategische Tiefe steht im Mittelpunkt: fraktionsspezifische Fähigkeiten und gefährliche Synergien zwischen den Einheiten gestalten den Verlauf jeder Schlacht entscheidend mit.

Disciples: Domination erscheint 2026 für PC (Microsoft Store, Steam, Steam MacOS, Epic Games), Xbox PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.