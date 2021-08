Disciples: Liberation: Release-Datum im Oktober verkündet

Publisher Kalypso Media und Entwickler Frima Studio kündigen heute das Release-Datum von Disciples: Liberation für den 21. Oktober an. Das Dark Fantasy Strategie-RPG erscheint für Windows-PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S und zeigt sich in den neuen Screenshots in all seiner unheilvollen Pracht:

Disciples: Liberation markiert mit seiner detailreichen, düsteren Fantasywelt einen Neubeginn der Disciples-Reihe und bietet mit über 100 Quests mehr als 80 Stunden Spielspaß in nur einem Durchgang.

Mögliche Allianzen, Romanzen und Kampfgefährten vertiefen das Rollenspiel-Erlebnis und können im Kampf um Nevendaar gleichermaßen nützlich sein wie schaden. Jede Entscheidung hat ihre Konsequenzen: Beeinflusst durch das politische Klima, kann eine getroffene Wahl einen fatalen Domino-Effekt auslösen, der die individuelle Geschichte der Spieler unwiderruflich verändert.

Features: