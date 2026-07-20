Disco Elysium – The Final Cut: Studio ZA/UM kündigt nach schwachen Verkaufszahlen Entlassungen an

Das für Disco Elysium bekannte Studio ZA/UM hat einen Stellenabbau angekündigt. Nach Angaben des Unternehmens sind bis zu 32 Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen von den Entlassungen betroffen.

Als Grund nennt das Studio die enttäuschenden Verkaufszahlen seines neuesten Spiels Zero Parades: For Dead Spies. Obwohl der Titel von Kritikern überwiegend positiv aufgenommen wurde, seien die kommerziellen Ergebnisse nicht ausreichend gewesen, um das Studio in seiner bisherigen Größe weiterzuführen.

In einer offiziellen Stellungnahme erklärt ZA/UM, dass die Entlassungen zwar „die Form des Studios, aber nicht dessen Zweck“ verändern würden. Das Unternehmen wolle seine kreative Ausrichtung trotz der Einschnitte beibehalten.

Der Fall zeigt erneut, dass positive Kritiken allein nicht zwangsläufig zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen. Gerade in einem zunehmend umkämpften Markt stehen viele Entwicklerstudios unter Druck, wenn die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Wie sich die Umstrukturierung auf zukünftige Projekte von ZA/UM auswirken wird, ist derzeit noch nicht bekannt.