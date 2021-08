Disco Elysium: Spiel erhält PEGI-Einstufung für Xbox Konsolen und Switch

Autor:, in / Disco Elysium

Das Detektiv-Abenteuer Disco Elysium wurde vor kurzem von der PEGI für Xbox Series X/S, Xbox One und Switch eingestuft.

Wie wir bereits berichtet haben, soll die Xbox–Umsetzung von Disco Elysium in diesem Sommer erscheinen. Möglicherweise sind wir von dem Release gar nicht mehr so weit entfernt, denn die Pan European Game Information (PEGI) hat kürzlich die Versionen für Xbox Series X/S, Xbox One und Switch eingestuft. Wie die anderen Versionen auch erhalten diese Fassungen eine 18er Einstufung.

Nachlesen könnt ihr die Einstufung hier.

Eine Ankündigung zum tatsächlichen Release steht noch aus.