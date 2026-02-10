Discord: Altersprüfung zum Schutz von Teenagern wird eingeführt

Neue Teenager‑Schutzeinstellungen auf Discord greifen ab März weltweit und verändern die Plattform grundlegend.

Discord führt weltweit erweiterte Sicherheitsfunktionen für Teenager ein, die eine jugendgerechte Nutzung ab 13 Jahren sicherstellen sollen. Alle neuen und bestehenden Konten erhalten standardmäßig eine altersangemessene Erfahrung mit aktualisierten Kommunikationseinstellungen, eingeschränktem Zugang zu sensiblen Bereichen und einem Inhaltsfilter, der Privatsphäre und persönliche Verbindungen schützt.

Der globale Rollout beginnt Anfang März und kann eine Altersprüfung erforderlich machen, wenn bestimmte Einstellungen geändert oder sensible Inhalte aufgerufen werden sollen, darunter altersbeschränkte Kanäle, Server, Befehle oder ausgewählte Nachrichtenanfragen.

Savannah Badalich, Head of Product Policy bei Discord, erklärte, die Sicherheitsarbeit sei besonders wichtig für Teenager und die neuen Einstellungen bauten auf der bestehenden Sicherheitsarchitektur auf. Sie betonte, dass Produkte mit Sicherheitsprinzipien für Teenager entwickelt würden und die Zusammenarbeit mit Experten, politischen Entscheidungsträgern und Nutzern fortgesetzt werde, um langfristiges Wohlbefinden zu fördern.

Die Altersbestätigung bildet die Grundlage der neuen Erfahrung und ist datenschutzorientiert gestaltet. Nutzer können eine Gesichtsaltersabschätzung auf dem eigenen Gerät durchführen oder ein Ausweisdokument bei Partnern einreichen, wobei weitere Optionen folgen sollen.

Zusätzlich nutzt Discord ein Altersinferenzmodell, das im Hintergrund arbeitet und helfen soll, Konten einer Altersgruppe zuzuordnen, ohne immer eine direkte Verifizierung zu verlangen. In manchen Fällen können mehrere Methoden nötig sein, um eine eindeutige Einstufung zu ermöglichen.

Video‑Selfies verlassen das Gerät nicht, eingereichte Dokumente werden in der Regel sofort gelöscht, und der Verifizierungsstatus bleibt für andere unsichtbar. Nach Abschluss erhalten Nutzer eine Bestätigung per Direktnachricht und können ihre Altersgruppe jederzeit in den Kontoeinstellungen einsehen oder den Prozess erneut starten.

Ab Anfang März gelten weltweit neue Standardeinstellungen. Sensible Inhalte bleiben nur für verifizierte Erwachsene sichtbar, und der Zugang zu altersbeschränkten Bereichen ist ausschließlich erwachsenenbestätigten Nutzern vorbehalten.

Nachrichtenanfragen von unbekannten Personen landen in einem separaten Posteingang, der nur von verifizierten Erwachsenen angepasst werden kann. Freundschaftsanfragen werden mit Warnhinweisen versehen, und das Sprechen auf Stages ist ebenfalls Erwachsenen vorbehalten.

Die Einführung folgt auf erfolgreiche Tests in Großbritannien und Australien.

Parallel dazu startet Discord die Rekrutierung für den ersten Teen Council, ein Gremium aus 10 bis 12 Jugendlichen, das echte Perspektiven in die Weiterentwicklung der Plattform einbringen soll.

Der Council soll helfen zu verstehen, was Teenager benötigen, wie sie Verbindungen aufbauen und welche Faktoren Sicherheit und Unterstützung fördern. Die Rückmeldungen fließen in zukünftige Funktionen, Richtlinien und Bildungsangebote ein. Bewerbungen für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren sind bis zum 1. Mai 2026 möglich.

Die neuen Standardeinstellungen ergänzen bestehende Sicherheitsfunktionen wie Ignorieren, Familiencenter, Teen Safety Assist, Warnsystem und Leitfäden für Erziehungsberechtigte. Zusammen unterstreichen sie Discords Ziel, eine datenschutzorientierte und altersgerechte Umgebung zu schaffen, die Teenager zu bewusstem Handeln und sicheren digitalen Beziehungen befähigt.