Discord: Dienst weitet Altersprüfung aus – neue Länder betroffen

In den vergangenen Tagen hat Discord seine laufenden Tests zur Altersverifikation deutlich ausgeweitet. Nachdem die Funktion zunächst ausschließlich in Großbritannien und Australien aktiv war, melden nun auch Nutzer aus Österreich, Kanada und der Ukraine, dass sie entsprechende Abfragen erhalten.
Die Hinweise erscheinen bei Inhalten oder Bereichen, die eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erfordern, und können sowohl eine Selfie-Prüfung als auch einen Ausweis-Scan beinhalten.
Auf den offiziellen Supportseiten weist Discord darauf hin, dass auch Nutzer außerhalb dieser Länder vereinzelt solche Prüfungen sehen können. Das Unternehmen spricht von laufenden Experimenten, was darauf hindeutet, dass Discord ein weltweites Testing vorbereitet. Eine vollständige globale Einführung wurde bislang jedoch nicht angekündigt.
Laut Discord werden die Daten einmalig verarbeitet. Die Gesichtsschätzung erfolgt lokal auf dem Gerät, Ausweisdaten werden nicht gespeichert und nach Abschluss des Vorgangs gelöscht. Nutzer in den betroffenen Regionen sollten daher prüfen, ob ihr Konto bereits Teil der Testphase ist.
Hab da sowas von kb drauf 🙄 sollte es einen treffen, gut ich lebe nun in Finnland und kann eh auch ohne Österreich nun games uncut kaufen und in deutsch spielen aber rein in de für geschnitten crap Ausweis Kopien anfertigen am ka Pc mit Drucker oder extra am Smartphone online gehen und dann Vollpreis für ne Lizenz zum spielen ist n no go 😒
Definitiv gut, zum Wohle der Kinder.
Kauft man sich eine Nasenbrille und alles ist gut.
Find ich gut.
Ich finde es auch gut 👍🏻
Bin kein Fan von Daten Hinterlegung ( perso)
Denn am Ende kann man nicht wissen ob die Daten auch wirklich gelöscht werden oder weiterverkauft werden .
Und ein Gesichts Scan sehe ich im Zeitalter der KI generierten Inhalte auch als kaum sicher an.
Genau mein Gedanke, erschreckend wie gut das hier einige dennoch finden.
Ist einfach so, wie gläsern möchtest Du noch werden.
So fängt es an und wo hört das mal auf, bin eher negativ dagegen eingestimmt.
In der Theorie eine gute Sache, die Umsetzung ist nur wieder einmal furchtbar.
Selfie Check wurde ja sogar schon mit Gaming Screenshots umgangen oder KI Bildern.
Überall seinen Perso hochladen zu müssen sollte wahrlich nicht die Lösung sein..
Was einheitliches, bei dem man sich nur einmal verifizieren und dann überall nutzen könnte wäre die bessere Lösung.
Richtig so.