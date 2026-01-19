Discord: Dienst weitet Altersprüfung aus – neue Länder betroffen

Discord testet seine Altersverifikation nun auch in weiteren Regionen wie Österreich, Kanada und der Ukraine.

In den vergangenen Tagen hat Discord seine laufenden Tests zur Altersverifikation deutlich ausgeweitet. Nachdem die Funktion zunächst ausschließlich in Großbritannien und Australien aktiv war, melden nun auch Nutzer aus Österreich, Kanada und der Ukraine, dass sie entsprechende Abfragen erhalten.

Die Hinweise erscheinen bei Inhalten oder Bereichen, die eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erfordern, und können sowohl eine Selfie-Prüfung als auch einen Ausweis-Scan beinhalten.

Auf den offiziellen Supportseiten weist Discord darauf hin, dass auch Nutzer außerhalb dieser Länder vereinzelt solche Prüfungen sehen können. Das Unternehmen spricht von laufenden Experimenten, was darauf hindeutet, dass Discord ein weltweites Testing vorbereitet. Eine vollständige globale Einführung wurde bislang jedoch nicht angekündigt.

Laut Discord werden die Daten einmalig verarbeitet. Die Gesichtsschätzung erfolgt lokal auf dem Gerät, Ausweisdaten werden nicht gespeichert und nach Abschluss des Vorgangs gelöscht. Nutzer in den betroffenen Regionen sollten daher prüfen, ob ihr Konto bereits Teil der Testphase ist.

