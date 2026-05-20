Discord: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt

Mit einer umfassenden Sicherheitsmaßnahme führt Discord Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für sämtliche Sprach- und Videoanrufe ein und erhöht damit den Schutz privater Kommunikation deutlich.

Die Funktion gilt automatisch für alle Calls außerhalb von Stage Channels und muss nicht manuell aktiviert werden. Damit schließt Discord ein mehrjähriges Projekt ab, das den Fokus klar auf Datenschutz und Sicherheit legt.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorgt dafür, dass Inhalte nur von den beteiligten Nutzern eingesehen oder gehört werden können. Selbst der Plattformbetreiber hat keinen Zugriff auf die übertragenen Daten.

Die Einführung erfolgt in einer Phase, in der sich die Branche unterschiedlich entwickelt. Während einige Unternehmen wie Meta oder TikTok zuletzt auf entsprechende Verschlüsselung in bestimmten Bereichen verzichten, setzen andere Anbieter verstärkt auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.

Auch Apple verfolgt diesen Ansatz und arbeitet daran, RCS-Nachrichten künftig verschlüsselt zu übertragen, um die Kommunikation zwischen iOS- und Android-Geräten besser abzusichern.

Mit dem Schritt positioniert sich Discord klar auf der Seite stärkerer Privatsphäre und reagiert gleichzeitig auf steigende Anforderungen an den Schutz digitaler Kommunikation.